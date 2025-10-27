EN VIVO
Music Wins Festival 2025: line up, horarios de la bandas y todo lo que hay que saber

Se viene el festival independiente más importante de Argentina. Todos los detalles sobre cómo será y entradas.

27 de octubre, 2025 | 11.56

Llega a Buenos Aires el Music Wins Festival 2025, la fiesta de la música independiente y alternativa con una nueva edición. Con más de 20 bandas en vivo, cuatro escenarios, y una propuesta que combina lo mejor de la música internacional y local, esta presentación invita a vivir un día al aire libre junto al río, donde la música, el arte, la gastronomía y las experiencias sensoriales se mezclan en un mismo pulso.

A lo largo de los años, el festival logró lo que pocos: unir leyendas internacionales con artistas que están marcando el presente y el futuro de la escena local, instalándose como un punto de encuentro para los verdaderos melómanos. En 2025, Music Wins vuelve a Mandarine Park (el lugar donde todo empezó) reafirmando su identidad y su capacidad para reinventarse edición tras edición, sin perder su espíritu libre y su impronta independiente. La fecha: el próximo domingo 2 de noviembre.

Cuál es el line un del Music Wins Festival 2025

  • Massive Attack
  • Primal Scream
  • Tash Sultana
  • L’Impératrice
  • Winona Riders
  • Yo La Tengo
  • Camionero
  • The Whitest Boy Alive
  • Juana Aguirre
  • Fonso y Las Paritarias
  • Isla Mujeres
  • Evlay
  • Nina Suárez
  • Terrores Nocturnos
  • Ale Cares y Los Magos Farciar
  • Ok Pirámides
  • Hannie Schaft
  • Máze
  • Sakatumba
  • Socorro
  • Chita B2B Mabel

Winona Riders, uno de los grupos presentes.

Cuáles son los horarios de las bandas que se presentan en el Music Wins Festival 2025

Escenario Music

  • 15.30–16.15 hs Terrores Nocturnos
  • 17–18 hs Yo La Tengo
  • 18.30–19.30 hs Winona Riders
  • 20–21.15 hs Tash Sultana
  • 22.15–23.45 hs Massive Attack

Escenario Wins

  • 16–17 hs The Whitest Boy Alive
  • 17.15–18.15 hs Camionero
  • 18.45–20 hs L’Impératrice
  • 21–22.15 hs Primal Scream
  • 23.45–00.45 hs Hannie Schaft

Escenario Folks

  • 15.15–16 hs Máze
  • 16.30–17.15 hs Ale Cares y Los Magos Farciar
  • 18–18.45 hs Isla Mujeres
  • 19.30–20.15 hs Fonso y las Paritarias
  • 21–21.45 hs Nina Suárez
  • 23.45–00.30 hs Sakatumba

Escenario Indie

  • 15.45–16.30 hs Socorro
  • 17.15–18 hs Juana Aguirre
  • 18.45–19.30 hs OK Pirámides
  • 20–20.45 hs Evlay
  • 21.15–22.15 hs Chita B2B Mabel

Entradas y precios para el Music Wins Festival 2025

Las entradas se pueden adquirir por venti.com.ar y estos son los precios:

  • Early Tero — No disponible — a $160.000
  • General 1 — Disponible — a $180.000
  • VIP Standing — Disponible — a $250.000
  • Upgrade VIP Standing (válido solo con entrada General previa) — Disponible — a $70.000

Qué se espera en esta nueva edición del Music Wins Festival

En esta nueva edición cuenta con una selección que atraviesa géneros y generaciones, con leyendas globales, proyectos consagrados y nuevas voces de la escena local. Desde el soul psicodélico de Tash Sultana hasta el sonido lo-fi de Yo La Tengo, pasando por la energía de Primal Scream, el universo visual de Massive Attack y el espíritu expansivo de L’Impératrice. El ADN local se expresa con potencia: Winona Riders, Camionero, Evlay, Isla Mujeres, Socorro, Fonso y Las Paritarias y más nombres que representan lo mejor de la nueva ola argentina.

 

