Music Wins Festival 2025: line up, horarios de la bandas y todo lo que hay que saber

El escenario del Music Wins Festival.

Llega a Buenos Aires el Music Wins Festival 2025, la fiesta de la música independiente y alternativa con una nueva edición. Con más de 20 bandas en vivo, cuatro escenarios, y una propuesta que combina lo mejor de la música internacional y local, esta presentación invita a vivir un día al aire libre junto al río, donde la música, el arte, la gastronomía y las experiencias sensoriales se mezclan en un mismo pulso.

A lo largo de los años, el festival logró lo que pocos: unir leyendas internacionales con artistas que están marcando el presente y el futuro de la escena local, instalándose como un punto de encuentro para los verdaderos melómanos. En 2025, Music Wins vuelve a Mandarine Park (el lugar donde todo empezó) reafirmando su identidad y su capacidad para reinventarse edición tras edición, sin perder su espíritu libre y su impronta independiente. La fecha: el próximo domingo 2 de noviembre.

Cuál es el line un del Music Wins Festival 2025

Massive Attack

Primal Scream

Tash Sultana

L’Impératrice

Winona Riders

Yo La Tengo

Camionero

The Whitest Boy Alive

Juana Aguirre

Fonso y Las Paritarias

Isla Mujeres

Evlay

Nina Suárez

Terrores Nocturnos

Ale Cares y Los Magos Farciar

Ok Pirámides

Hannie Schaft

Máze

Sakatumba

Socorro

Chita B2B Mabel

Winona Riders, uno de los grupos presentes.

Cuáles son los horarios de las bandas que se presentan en el Music Wins Festival 2025

Escenario Music

15.30–16.15 hs Terrores Nocturnos

17–18 hs Yo La Tengo

18.30–19.30 hs Winona Riders

20–21.15 hs Tash Sultana

22.15–23.45 hs Massive Attack

Escenario Wins

16–17 hs The Whitest Boy Alive

17.15–18.15 hs Camionero

18.45–20 hs L’Impératrice

21–22.15 hs Primal Scream

23.45–00.45 hs Hannie Schaft

Escenario Folks

15.15–16 hs Máze

16.30–17.15 hs Ale Cares y Los Magos Farciar

18–18.45 hs Isla Mujeres

19.30–20.15 hs Fonso y las Paritarias

21–21.45 hs Nina Suárez

23.45–00.30 hs Sakatumba

Escenario Indie

15.45–16.30 hs Socorro

17.15–18 hs Juana Aguirre

18.45–19.30 hs OK Pirámides

20–20.45 hs Evlay

21.15–22.15 hs Chita B2B Mabel

Entradas y precios para el Music Wins Festival 2025

Las entradas se pueden adquirir por venti.com.ar y estos son los precios:

Early Tero — No disponible — a $160.000

General 1 — Disponible — a $180.000

VIP Standing — Disponible — a $250.000

Upgrade VIP Standing (válido solo con entrada General previa) — Disponible — a $70.000

Qué se espera en esta nueva edición del Music Wins Festival

En esta nueva edición cuenta con una selección que atraviesa géneros y generaciones, con leyendas globales, proyectos consagrados y nuevas voces de la escena local. Desde el soul psicodélico de Tash Sultana hasta el sonido lo-fi de Yo La Tengo, pasando por la energía de Primal Scream, el universo visual de Massive Attack y el espíritu expansivo de L’Impératrice. El ADN local se expresa con potencia: Winona Riders, Camionero, Evlay, Isla Mujeres, Socorro, Fonso y Las Paritarias y más nombres que representan lo mejor de la nueva ola argentina.