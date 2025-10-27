Music Wins Festival 2025: line up, horarios de la bandas y todo lo que hay que saber

Llega a Buenos Aires el Music Wins Festival 2025, la fiesta de la música independiente y alternativa con una nueva edición. Con más de 20 bandas en vivo, cuatro escenarios, y una propuesta que combina lo mejor de la música internacional y local, esta presentación invita a vivir un día al aire libre junto al río, donde la música, el arte, la gastronomía y las experiencias sensoriales se mezclan en un mismo pulso.
A lo largo de los años, el festival logró lo que pocos: unir leyendas internacionales con artistas que están marcando el presente y el futuro de la escena local, instalándose como un punto de encuentro para los verdaderos melómanos. En 2025, Music Wins vuelve a Mandarine Park (el lugar donde todo empezó) reafirmando su identidad y su capacidad para reinventarse edición tras edición, sin perder su espíritu libre y su impronta independiente. La fecha: el próximo domingo 2 de noviembre.
Cuál es el line un del Music Wins Festival 2025
- Massive Attack
- Primal Scream
- Tash Sultana
- L’Impératrice
- Winona Riders
- Yo La Tengo
- Camionero
- The Whitest Boy Alive
- Juana Aguirre
- Fonso y Las Paritarias
- Isla Mujeres
- Evlay
- Nina Suárez
- Terrores Nocturnos
- Ale Cares y Los Magos Farciar
- Ok Pirámides
- Hannie Schaft
- Máze
- Sakatumba
- Socorro
- Chita B2B Mabel
Cuáles son los horarios de las bandas que se presentan en el Music Wins Festival 2025
Escenario Music
- 15.30–16.15 hs Terrores Nocturnos
- 17–18 hs Yo La Tengo
- 18.30–19.30 hs Winona Riders
- 20–21.15 hs Tash Sultana
- 22.15–23.45 hs Massive Attack
Escenario Wins
- 16–17 hs The Whitest Boy Alive
- 17.15–18.15 hs Camionero
- 18.45–20 hs L’Impératrice
- 21–22.15 hs Primal Scream
- 23.45–00.45 hs Hannie Schaft
Escenario Folks
- 15.15–16 hs Máze
- 16.30–17.15 hs Ale Cares y Los Magos Farciar
- 18–18.45 hs Isla Mujeres
- 19.30–20.15 hs Fonso y las Paritarias
- 21–21.45 hs Nina Suárez
- 23.45–00.30 hs Sakatumba
Escenario Indie
- 15.45–16.30 hs Socorro
- 17.15–18 hs Juana Aguirre
- 18.45–19.30 hs OK Pirámides
- 20–20.45 hs Evlay
- 21.15–22.15 hs Chita B2B Mabel
Entradas y precios para el Music Wins Festival 2025
Las entradas se pueden adquirir por venti.com.ar y estos son los precios:
- Early Tero — No disponible — a $160.000
- General 1 — Disponible — a $180.000
- VIP Standing — Disponible — a $250.000
- Upgrade VIP Standing (válido solo con entrada General previa) — Disponible — a $70.000
Qué se espera en esta nueva edición del Music Wins Festival
En esta nueva edición cuenta con una selección que atraviesa géneros y generaciones, con leyendas globales, proyectos consagrados y nuevas voces de la escena local. Desde el soul psicodélico de Tash Sultana hasta el sonido lo-fi de Yo La Tengo, pasando por la energía de Primal Scream, el universo visual de Massive Attack y el espíritu expansivo de L’Impératrice. El ADN local se expresa con potencia: Winona Riders, Camionero, Evlay, Isla Mujeres, Socorro, Fonso y Las Paritarias y más nombres que representan lo mejor de la nueva ola argentina.