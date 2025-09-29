Entradas para La Beriso en Obras 2025: precios, dónde comprar y fecha de cuándo toca

Rolo Sarterio, líder de La Beriso.

Tras cinco largos años de ausencia, La Beriso vuelve a pisar el mítico Estadio Obras, en el marco de la segunda parte de su gira “10 Años de Historias”. Será la novena vez que la banda de Avellaneda se presente en este escenario legendario, en un show que promete repasar lo mejor de su trayectoria y celebrar junto a su público un capítulo clave en su carrera.

Se trata de un recital que celebrará el aniversario de "Historias", el disco que les valió el reconocimiento de Oro y Platino y que superó los 1.000 millones de reproducciones en plataformas digitales. Con una primera etapa de gira que agotó más de 20 fechas en Latinoamérica, La Beriso inicia esta nueva fase con un concierto cargado de clásicos, nuevas versiones y la fuerza del vivo que los consolidó como referentes indiscutidos del rock nacional.

Cuándo toca La Beriso en Obras 2025 y dónde comprar

El recital de La Beriso será el próximo sábado 15 de noviembre de 2025 en el estadio Obras.

Las entradas se pueden comprar por CoolCo.

Precios de entradas para La Beriso en Obras 2025

Campo: $50.000

Platea Norte: $80.000

Popular Este: $40.000

Popular Oeste: $40.000

La gira de La Beriso por Historias

La Beriso promete un show imperdible.

Actualmente se encuentran realizando la gira por los 10 años de este disco, que entre los conciertos ya dados se destaca el show del 14 de junio de 2025 en el Microestadio de Ferro, donde tocaron ante una enorme multitud, con entradas totalmente agotadas. Un año de celebración y reencuentro con los fanáticos para repasar varios de sus grandes éxitos, tales como No me Olvides, Madrugada, Traicionero y Ella, entre otros.

El grupo está integrado por Rolando “Rolo” Sartorio (voz y guitarra), Emiliano Mansilla (guitarra y coros), Ezequiel Bolli (bajo), Javier Pandolfi (batería), junto a los músicos invitados Conde Kung (teclados), Yamil López (guitarra y coros), Pablo Puntoriero (saxofón y percusión), Natalia Lanza Castelli y Mariana González (coros).

Cómo sigue la gira de La Beriso este 2025

Viernes 17 de octubre: Cipolletti, Círculo Italiano

Cipolletti, Círculo Italiano Viernes 7 de noviembre: Santa Rosa, La Pampa

Santa Rosa, La Pampa Sábado 8 de noviembre: Río Cuarto, OPUS Costanera

Río Cuarto, OPUS Costanera Domingo 9 de noviembre: San Francisco, Bomberos

San Francisco, Bomberos Sábado 15 de noviembre: Buenos Aires, Estadio Obras

Buenos Aires, Estadio Obras Sábado 22 de noviembre: Gualeguaychú, Bickini

Gualeguaychú, Bickini Sábado 29 de noviembre: Paraná, Club Echague

Paraná, Club Echague Domingo 30 de noviembre: Gálvez, Club Jorge Newbery

Gálvez, Club Jorge Newbery Viernes 5 de diciembre: Bragado, Bragado Music

Las canciones de Historias, de La Beriso