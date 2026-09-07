Quién toca en el Movistar Arena hoy: todos los recitales que hay en septiembre 2026 en Buenos Aires

El Movistar Arena se ha consolidado como uno de los epicentros de la música en vivo en Buenos Aires, y una parada que muchos artistas consideran importante, tanto nacional como internacional. Con su acústica de gran nivel, instalaciones modernas y una capacidad que permite shows masivos sin perder la intimidad, este microestadio de Villa Crespo transformó definitivamente la experiencia de los recitales en la ciudad. En la actualidad, tocar en este escenario ya no es solo una fecha más en la grilla de una gira, sino un verdadero hito que consagra a los músicos frente a uno de los públicos más pasionales del mundo.

{{{htmlAmp}}}

Morat dará seis shows en el Movistar Arena. (Crédito de foto: AP / Berenice Bautista)

La agenda de septiembre: artistas confirmados

La grilla completa de los espectáculos que sucederán durante el mes, en el Movistar Arena, ordenados cronológicamente:

4 de septiembre: Black Eyed Peas

5 de septiembre: Fatboy Slim

8 de septiembre: Ozuna

11 de septiembre: VWE

12 y 20 de septiembre: Serú Girán

13 de septiembre: Helloween

14 y 15 de septiembre: La Reina del Flow

16 de septiembre: 5 Seconds Of Summer

18 de septiembre: Cultura Profética

19 de septiembre: El Mató a un Policía Motorizado

22, 24, 25, 26, 29 y 30 de septiembre: Morat

El boom de la música en vivo: más oferta y entradas agotadas

La cartelera de este mes es un claro reflejo de un fenómeno que no para de crecer: la oferta de recitales en Buenos Aires ha aumentado exponencialmente en los últimos años. La ciudad se posicionó como una de las capitales culturales más fuertes de la región, atrayendo tanto a megaestrellas globales que incluyen al país en sus tours sudamericanos, como a bandas locales que logran llenar estadios enteros en cuestión de horas.

Aunque existen desafíos económicos, el público argentino sigue invirtiendo en entretenimiento y música en vivo, como una prioridad. La venta de entradas atraviesa un momento importante, con un constante flujo de sold outs (como se evidencia en las múltiples fechas que sumó Morat o el esperado reencuentro con la música de Serú Girán).

El "fenómeno de los recitales" demuestra que los fans quieren vivir la experiencia de la música, agotando preventas y filas virtuales, lo que confirma que la industria de la música en vivo en el país busca la forma para mantenerse.