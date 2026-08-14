Entradas para Camila en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo toca en el Movistar Arena

Después de dos décadas de canciones que acompañaron historias de amor, desamor, encuentros y despedidas, Camila vuelve a encontrarse con el público argentino. La banda mexicana, una de las grandes protagonistas del pop en español, confirmó su regreso al país con una nueva gira que promete recuperar la emoción de sus clásicos y celebrar el vínculo construido con sus seguidores a lo largo de veinte años.

Mario Domm, Pablo Hurtado y Samo volverán a compartir escenario en Argentina en el marco del ADIÓS World Tour, una gira que representa un nuevo capítulo para la formación original. El recorrido tendrá dos paradas en el país: primero en el Movistar Arena de Buenos Aires y luego en el Quality Arena de Córdoba, dos noches en las que el grupo buscará convertir la nostalgia en una celebración junto a sus fanáticos.

Cuándo toca Camila en el Movistar Arena y cómo sacar entradas

Camila se presenta el 15 de octubre de 2026 en el Movistar Arena.

Las entradas se pueden adquirir en movistararena.com.ar.

Precios de las entradas para Camila en el Movistar Arena

Campo sentado: desde $125.000

Platea baja: desde $160.000

Platea alta: desde $100.000

Historia y presente de Camila

La historia de Camila comenzó hace dos décadas y rápidamente trascendió las fronteras de México. Decenas de canciones, millones de discos vendidos, premios, reconocimientos, colaboraciones y giras internacionales construyeron un legado que transformó al pop en español. Pero detrás de los números aparece un fenómeno todavía más profundo: la capacidad de sus canciones para formar parte de momentos íntimos de millones de personas.

Todo cambió, Mientes, De qué me sirve la vida, Bésame, Coleccionista de canciones, Aléjate de mí, Solo para mí y Abrázame se convirtieron en bandas sonoras de distintas generaciones. Sus letras acompañaron romances, rupturas, bodas, graduaciones, embarazos, duelos y nuevos comienzos. Para algunos seguidores, el vínculo llegó incluso hasta la piel, con tatuajes inspirados en canciones o frases de la banda.

La banda lleva muchos años al ruedo.

En 2023, la posibilidad de volver a ver juntos a Domm, Hurtado y Samo permitió recuperar aquella formación original. El Regresa Tour se transformó entonces en un acontecimiento internacional. Durante dos años, el grupo recorrió escenarios de América y Europa y reunió a seguidores que esperaban desde hacía tiempo volver a escuchar esas canciones interpretadas por sus protagonistas originales.

La gira pasó por ciudades como Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara, Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Rosario, Santiago, Lima, Bogotá, Medellín, Miami, Los Ángeles, Nueva York, Chicago, Barcelona, Madrid y Milán, entre muchas otras. Cada presentación se convirtió en una celebración atravesada por recuerdos, emoción y nostalgia.