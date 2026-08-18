Quién es Diego Tuñón, el exnovio de Sofía Gala Castiglione y padre de Helena

El furor por Moria, la serie biográfica que repasa la vida de Moria Casán y lidera las métricas de Netflix, volvió a encender la curiosidad del público sobre los vínculos íntimos que rodean a la familia de la diva. En medio del retrato sobre la vida de Sofía Gala Castiglione -quien además interpreta a su propia madre en la ficción-, cobró protagonismo la figura de Diego Tuñón, reconocido músico de la escena nacional que comparte con la actriz la paternidad de Helena, la primera nieta de La One.

Nacido el 17 de agosto de 1968 en el barrio porteño de Villa Santa Rita, Tuñón es una pieza fundamental de la cultura rock argentina de las últimas tres décadas. Además de su rol como compositor y productor musical, es célebre por ser el histórico tecladista y fundador de Babasónicos, agrupación con la que lleva editados trece discos de estudio y con la que redefinió el sonido del pop y del rock alternativo en América Latina.

La relación entre Diego Tuñón y Sofía Gala comenzó en 2004 y se extendió hasta 2010. Pese a la altísima exposición mediática de Moria y el crecimiento del perfil público de Sofía en aquellos años, el músico mantuvo siempre una postura reservada frente a las cámaras de la prensa de chimentos. Fruto de esa historia de amor nació Helena en 2008, la primogénita de la pareja y la nieta mayor de Casán. A pesar de la separación, ambos mantuvieron una relación basada en el afecto y la crianza compartida.

Diego Tuñón y su vínculo con Babasónicos

Diego Tuñón reflexionó sobre la trayectoria de Babasónicos y la complejidad que implica sostener un proyecto musical independiente en el país. "Formar una banda es algo muy difícil, sobre todo una banda de rock que hace sus canciones y vivir de la música en Argentina es prácticamente una utopía", soltó el músico en diálogo con Tu Música Hoy en 2017.

Diego Tuñón.

Al repasar las etapas iniciales del grupo, el músico recordó un período marcado por contrastes entre dificultades y logros, sosteniendo que la perseverancia y la planificación fueron fundamentales para consolidarse. "Partiendo de esa base, los primeros años estuvieron llenos de obstáculos y también de alegrías. Creo que en aquellos años fuimos bastante guerreros, bastante estratégicos y siempre supimos que de alguna forma. Es casi, no sé, es como una vida de un soldado me imagino, ¿no?", agregó el padre de la hija de Sofía Gala.

Sofía Gala Castiglione y Moria Casán.

Tuñón y Melero, una fusión llena de potencia

El músico siempre se enfocó en su carrera artística con Babasónicos y en producciones paralelas junto a referentes emblemáticos como Daniel Melero -con quien lanzó el disco La Ruta del Opio en 2020. Ese trabajo se constituye como un proyecto de experimentación sonora desarrollado a lo largo de un proceso de producción continua de más de cuatro años.

La propuesta reúne un conjunto de composiciones que articulan una dinámica temporal profunda, estructurada sobre continuidades y desarrollos sucesivos. En el plano conceptual, la obra de Melero y Diego Tuñón sostiene su arquitectura sobre entramados melódicos y envolventes que guían el proceso de creación.

Más que operar sobre el concepto del tiempo, el material se despliega en el transcurso de este, empleando metodologías de reiteración y ajuste progresivo similares a la modulación de una pieza escultórica. Esta aproximación técnica tensiona los límites de las clasificaciones musicales tradicionales, posicionando al álbum como un corpus de piezas de carácter expositivo.