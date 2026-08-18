El día que Moria Casán contó qué le preocupaba a Susana Giménez de joven: "Jubilación"

La serie Moria lidera el ranking de lo más visto en Netflix y los medios volvieron a poner la lupa sobre la histórica relación de La One con Susana Giménez. Casán reveló entre risas en una entrevista en 2010 qué preocupaba a la diva de los teléfonos en su juventud, dato que visto desde el presente resulta gracioso.

Aunque durante décadas compartieron escenarios, películas y la cima del espectáculo argentino, el paso del tiempo enfrió un vínculo que hoy las encuentra distanciadas. En ese marco, volvieron a salir a la luz algunas de las anécdotas más divertidas de sus años de mayor cercanía entre Moria y Susana.

Durante una visita de Moria al programa de Viviana Canosa, con su habitual verborragia, la diva recordó un insólito intercambio que mantuvo con su colega cuando compartían cartel en el teatro y Susana manifestaba una inesperada inquietud por su futuro económico. "Me acuerdo de una frase que me dijo a mí cuando hacíamos teatro, en los 80. Me dijo: 'Me quiero sacar la jubilación, vamos a sacarnos la jubilación'. (Risas). Yo estaba haciendo bicicleta antes de salir a la función y le dije: '¿Jubilación? Me muero, boluda'", soltó.

Moria rememoró la preocupación que atemorizaba a su compañera de camarín mucho antes de convertirse en una de las figuras más adineradas del país; la anécdota reflejó el temor que atravesaba a Susana respecto a su estabilidad financiera durante la juventud. En diversas oportunidades, la propia conductora relató los momentos de apremio económico que atravesó cuando su hija Mercedes era apenas una bebé y ella aún no se había consolidado en la industria del entretenimiento.

Moria Casán y Susana Giménez.

Esa etapa dejó en la diva una huella de cautela que, paradójicamente, la acompañaba incluso cuando su carrera ya estaba en pleno ascenso. La preocupación por el retiro se disipó por completo durante la década de los 90, cuando la conductora de Hola Susana se consagró como una figura insignia de la televisión argentina y construyó una verdadera fortuna. Hoy, lejos de aquellos temores juveniles, disfruta de un patrimonio que -según reveló NET TV- rondaría entre los 100 y 120 millones de dólares.

Quién hace de Susana en la serie de Moria

La producción decidió convocar a dos actrices para caracterizar a Susana Giménez en diferentes períodos de su trayectoria y retratar su relación con Moria Casán. Micaela Riera asumirá el rol durante la etapa correspondiente a la década de 1980, período centrado en el trabajo compartido por ambas figuras en el circuito del teatro de revistas porteño.

Por su parte, Leticia Brédice abordará el tramo de consolidación mediática de la conductora, enfocado en su labor televisiva y en los rasgos expresivos que marcaron su presencia en pantalla. Ambas composiciones buscarán exponer la dinámica de trabajo y la exposición pública que caracterizó a la dupla en sus diferentes etapas profesionales.