Se quedó dura en el escenario y debieron parar el show: a Alejandra Guzmán se le dislocó la cadera ante su público

La cantante mexicana Alejandra Guzmán protagonizó un impactante episodio sobre el escenario al sufrir un accidente en medio de una de sus presentaciones en vivo. La artista desplegaba su habitual energía junto a su cuerpo de baile cuando, al realizar una pirueta en el aire asistida por sus bailarines, la maniobra finalizó de forma imprevista al percatarse de que sus piernas no le respondían.

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En realidad, lo que le había pasado a Alejandra Guzmán era que se había dislocado la cadera: pese a la gravedad del cuadro, la intérprete de Eternamente bella intentó mantenerse en pie apoyándose en dos de los bailarines que la escoltaban e intentó continuar con el show unos segundos más. Sin embargo, el dolor físico se impuso y debió frenar la música para dirigirse a su público con absoluta honestidad: "Perdón, se me salió la cadera. No sé qué hacer, creo que necesito un médico".

Acto seguido, la producción apagó las luces del recinto, se dio por finalizado el evento y la artista fue trasladada de urgencia a un centro de salud. Tras ser atendida por los especialistas, desde el medio mexicano Univisión revelaron los detalles médicos sobre el estado de salud de la cantante mexicana y los pasos a seguir para su recuperación.

Según trascendió desde el entorno médico que sigue su evolución, la cantante requiere someterse a un recambio de su prótesis actual por una de tecnología más moderna, catalogada como de doble movilidad, para evitar futuros desplazamientos en la zona afectada. El cuadro obliga a la reina del rock mexicano a frenar de manera inmediata su agenda de compromisos profesionales, ya que le indicaron que deberá mantener reposo estricto por un período mínimo de tres semanas para volver a encontrarse con sus fanáticos.

Alejandra Guzmán.

Quién es Alejandra Guzmán

Alejandra Guzmán tiene una gran trayectoria en el ámbito del entretenimiento como cantante, actriz y bailarina dentro del mercado mexicano. A lo largo de su carrera ha explorado el campo de la interpretación a través de intervenciones en producciones de telenovelas, ficciones en formato serie y diversos espacios de la televisión.

Integrante de una prominente dinastía artística al ser hija de la referente del cine Silvia Pinal y del intérprete de rock and roll Enrique Guzmán, la figura logró consolidar un alcance internacional con presencia en América Latina, Estados Unidos y la región europea. Su producción discográfica acumula registros superiores a los treinta millones de copias comercializadas a partir de su aparición inicial en la industria, hito que la posiciona entre las intérpretes femeninas de origen latino con mayor volumen de ventas registradas.

Su formación dentro del medio respondió a un proceso dinámico y variado desde temprana edad, marcado por el acompañamiento constante a los compromisos teatrales de su madre durante sus giras de trabajo. Ese entorno impulsó una inserción paulatina en la industria publicitaria, intervenciones episódicas en la pantalla chica y labores como corista en distintas agrupaciones musicales antes de emprender su camino solista.