El duro descargo de Tini Stoessel en medio de sus conflictos familiares: "Un duelo"

Tini Stoessel hizo una pausa sobre el escenario para abrir su corazón ante miles de fanáticos en medio de una tormenta mediática marcada por los conflictos financieros vinculados a su entorno familiar. Sin nombrar directamente las disputas que dominan los titulares en las últimas semanas, la cantante recurrió a la música como puente de sanación e invitó a su audiencia colombiana a reflexionar sobre las pérdidas, las decisiones difíciles y la necesidad de establecer límites para salir adelante.

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Con la voz quebrada pero firme en su mensaje, la intérprete de 22 y Bar profundizó en la importancia de aceptar las transformaciones que imponen las crisis y los momentos de quiebre. "Tenemos a las personas que nos aman, a las personas que dejamos ir, con nuestros nuevos límites, con la persona en la que nos queremos convertir, con darle tiempo a ese proceso y a cada proceso que vamos teniendo en la vida", remarcó Tini ante la mirada atenta de su público.

"Es evidente que me están de alguna manera acompañando en un duelo. Seguramente muchas personas de acá saben de qué estoy hablando, pero lo más lindo también de todo esto es que seguramente muchos de ustedes están pasando por otros duelos y por otros procesos en sus vidas. Y nos estamos acompañando en este momento a través de las canciones, a través del amor", expresó Tini Stoessel y generó una ovación inmediata de apoyo en el estadio.

Para cerrar su discurso y dar paso a la continuidad del espectáculo, Stoessel reafirmó su deseo de que el show funcione como un refugio temporal frente a las adversidades de la cotidianeidad. "Ojalá de alguna manera también pueda estar acompañándolos esta noche. Para que por un ratito se diviertan. Los acompaño. Estén con las personas que aman. Bailen, sonrían, se emocionen y entendamos que todos somos seres humanos y que de alguna manera nos toca pasar por cosas de la vida", concluyó la joven, transformando un momento personal complejo en un mensaje colectivo de empatía y resiliencia.

Tini y Rodrigo de Paul.

Las palabras de Tini en un show en México

Tini Stoessel reflexionó sobre la dificultad de exponer la propia vulnerabilidad en público y remarcó el valor de buscar sostén en el entorno cercano durante los momentos de inestabilidad personal. Al dirigirse a la multitud desde el escenario, la cantante admitió que comunicar sus procesos internos le generó incertidumbre por no ser una conducta habitual en su carrera, al tiempo que instó a los asistentes a dejarse acompañar por sus seres queridos, validar sus emociones y transitar las etapas de malestar para alcanzar un mayor bienestar.

"No era algo a lo que yo estuviera acostumbrada a exponer, a decir. Me generó incertidumbre. Todos en algún momento de nuestras vidas atravesamos o estamos pasando por algún proceso. Déjense ayudar por amigos, por las personas que más quieren. No se sientan locos. Hay que adentrarse en ese mundo, aunque cueste, e intentar estar mejor", expresó Tini. En lugar de eludir el impacto de la salud mental y el peso de la exposición pública, la intérprete decidió poner en valor los aprendizajes derivados de las situaciones de crisis.