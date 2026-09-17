Revelan el patrimonio real de Tini Stoessel y las propiedades que la enfrentan con su padre

El conflicto familiar entre Tini Stoessel y sus padres sigue sumando capítulos, y esta vez la novedad tiene que ver con un dato concreto: el patrimonio real de la cantante. Pese al silencio público que mantienen Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera desde que estalló el escándalo, empezó a filtrarse información puntual sobre los bienes que están a nombre de la artista.

{{{htmlAmp}}}

Moria Casán contó la verdad detrás del patrimonio de Tini

Fue Moria Casán quien dio a conocer los detalles, aclarando de entrada el origen de esos datos: "No quiero decir que es algo que me llega del riñón de la familia ni nada, es información y punto". La One aclaró primero un punto central del conflicto económico: "Alejandro nunca tocó un peso del dinero de Tini, se aclara. Nunca pidió el 50%".

El conflicto de Tini y el padre no sería como se rumoreó.

El listado de propiedades de Tini

Según detalló la conductora, la cantante tiene a su nombre varias propiedades: su casa, un departamento en La Lucila, una casa en Martínez, una casa en Cariló y el 50% de una casa en Miami. A eso se suma el 25% de un departamento compartido en la misma ciudad estadounidense, un esquema que, según explicó Casán, fue acordado para que Tini pudiera acceder a todos los servicios del inmueble sin figurar como invitada dentro del grupo familiar.

La conductora también apuntó contra otra de las versiones que circulaban sobre un supuesto manejo restrictivo del dinero de la artista. Según contó, Tini "tiene una cuenta bancaria con mucho dinero solamente a su nombre" y también "una tarjeta de crédito sin límite en Miami a su nombre", desmintiendo así los rumores de un límite mensual acotado en sus gastos.

Casán fue más allá y salió a bancar públicamente al padre de la cantante, negando que tenga participación en las ganancias del espectáculo Futttura: "No quiere absolutamente nada de las ganancias de Futtura". Y cerró con una frase contundente sobre la situación familiar: "Para los padres de Tini, todo lo que se ha dicho ha sido fatal. Esta chica está protegida y el hombre es digno".

Lo que había dicho Tini sobre Futttura

La polémica se da en paralelo a las versiones que apuntaban a que Alejandro sería el verdadero titular de los derechos de Futttura, la etapa artística que Tini lanzó como su proyecto más personal. En su último show en México, la cantante salió al cruce de esas versiones y remarcó la autoría del proyecto: "Amo hacer Futttura, ¿saben por qué? Porque escribí hasta la coma de este show, es muy mío, en cada show que hago dejo mi corazón y mi alma acá".

También reconoció al equipo que la acompaña: "No solamente yo, sino todo mi equipo que me ayudó a hacer todo esto: mis bailarines, músicos, el equipo técnico que no se ve". Sin embargo, tras viralizarse esas declaraciones, Yanina Latorre salió a cuestionar la situación legal del espectáculo: "Y está a nombre del padre y un socio. Este tipo no tiene vergüenza. Ella no tiene contrato, no cobra sueldo, no aparece en ningún papel de Futttura. Es terrible".