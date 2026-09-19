Revelan el mal momento que vive el hermano de Tini Stoessel: "Esté pelando por..."

La interna familiar entre Tini Stoessel y sus padres sumó un capítulo más delicado, luego de que trascendiera el difícil momento que atraviesa Francisco, el hermano de la cantante, quien hasta ahora había sido el integrante de la familia que más se mantuvo al margen de la exposición pública en medio del conflicto.

{{{htmlAmp}}}

El mal momento que vive el hermano de Tini

Fue la conductora de La mañana con Moria (El Trece) quien dio a conocer la información, en su rol de vocera habitual de Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera. Según contó, "Francisco ha recibido tres amenazas de muerte" en las últimas horas, un dato que agregó un nuevo nivel de gravedad a la disputa familiar que ya lleva varios meses de tensión pública.

Francisco Stoessel recibe constantes amenazas.

Una familia que se siente estigmatizada

La One no se guardó su opinión sobre la situación que atraviesa el clan Stoessel en medio del escándalo. "Hay una familia que está peleando por su hija, por sus valores... están puestos como los malos de la película y, ahora, el hermano recibe eso. Los tratan como a mafiosos", disparó, visiblemente indignada por el nivel de exposición y agresión que, según su relato, están sufriendo los padres de la cantante.

Casán fue más allá y dejó entrever de dónde podrían provenir los mensajes intimidantes. "Con todo lo que se contó, no podés pensar mucho en fandom", sostuvo.

El trasfondo económico del conflicto

Todo esto ocurre en paralelo a las negociaciones por un posible acuerdo económico entre Tini y su familia, que buscaría poner fin a la interna. Según trascendió, la cantante habría presentado un documento, todavía sin firmar, en el que propone quedarse con el 70% de su patrimonio, valuado en 89 millones de dólares según una auditoría reciente, y repartir el resto entre sus padres y su hermano: 15% para Alejandro, 10% para Mariana y 5% para Francisco. Desde el entorno del padre de la cantante, sin embargo, negaron conocer ese documento y calificaron la cifra mencionada como "un delirio", asegurando que ni siquiera Dua Lipa alcanzaría ese patrimonio.