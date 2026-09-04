Sorpresa en el espectáculo por lo que pasó con el papá de Tini: "No venía bien”

En medio del escándalo que atraviesa la familia Stoessel, Alejandro Stoessel fue internado luego de un control de rutina y ahora continúa en observación médica. Asimismo, las personas que rodean al empresario aseguraron que este conflicto mediático por el patrimonio de su hija, Tini Stoessel, le estaría afectando gravemente.

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Martina Stoessel y Alejandro Stoessel en redes sociales.

En ese sentido, durante una transmisión en vivo de LAM (América TV), Pepe Ochoa reveló que el mánager tuvo una intervención quirúrgica: “Hoy a Alejandro lo operaron, que no venía bien, tuvo una intervención quirúrgica”. Luego, agregó: “Contamos hace creo que dos semanas que tenía obstruida una arteria”.

Finalmente, detalló el motivo que derivó en una operación tras un control rutinario de salud: “Tenía obstruida una arteria, más o menos en un 40%. Su cuadro no mejoró y lo operaron. Le pusieron un stent para que esté mejor”. Luego, el conductor Ángel de Brito explicó que el deterioro de salud de Alejandro se debe a la interna familiar que atraviesan los Stoessel: “Obviamente toda esta situación, lo que me cuentan, lo tiene muy mal, hoy lo operaron, a mí me había llegado la data, la rastreé todo el día, me la terminaron de confirmar”.

Las declaraciones del abogado de Alejandro Stoessel

El histórico abogado de Alejandro Stoessel, Agustín Rodríguez, defendió al empresario tras las múltiples acusaciones sobre un posible fraude en el patrimonio de Tini Stoessel durante un diálogo en Intrusos (América TV): “Soy abogado de los padres de Tini desde hace mucho tiempo y por otras cuestiones, algunas ya terminadas. Yo participo como abogado solamente cuando hay causas. Acá no hay ninguna causa, hay un tema familiar público que lo está manejando Alejandro. Todo lo que se ha pedido hasta el momento se ha brindado”.

Luego, agregó: “Lo único que puedo decir, porque lo conozco hace más de 15 años a Alejandro y a toda la familia, es que él siempre ha velado por los intereses de su hija. Es un tipo muy honesto y en lo personal me da mucha bronca lo que se está diciendo de él de forma afirmativa, como que estafó o le robó a la hija, cosa que en el corto plazo va a quedar dilucidado y como abogado lo voy a asesorar para realizar las acciones correspondientes”.