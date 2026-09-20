Lali apoyó a los excombatientes de Malvinas y apuntó contra el gobierno de Milei: "Empatía y acompañamiento"

Lali Espósito captó la atención de los medios al lucir una prenda con la leyenda "Las Malvinas son argentinas" durante su participación en la conferencia de prensa del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Tras la repercusión de la imagen, la artista aprovechó el micrófono para reflexionar sobre la responsabilidad que siente al representar al país en el exterior y señalar al gobierno de Javier Milei por el bastardeo hacia los excombatientes.

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"Yo soy argentina y me gusta utilizar los espacios que puedo ocupar como artista. Es un tema muy importante en la historia Argentina y lo ha sido generación tras generación. Es un asunto muy difícil y muy profundo y a veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos pueden generar sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros", expresó la actriz y cantante sobre la motivación detrás de su vestimenta.

En sus declaraciones, la intérprete de Disciplina y Soy contextuó la decisión recordando que durante las últimas semanas se debatió intensamente sobre el archipiélago en la agenda pública y lamentó de forma categórica que desde el gobierno argentino "se vapulee con declaraciones a los excombatientes que lucharon por la soberanía" en el conflicto bélico de 1982 frente al Reino Unido.

Para finalizar, Espósito remarcó el fin solidario que motivó su gesto en el certamen español: "Tengo la suerte de poder venir a un gran festival, así que quise apoyar la campaña de quienes hicieron esta remera, ya que lo recaudado en la venta es para los ex combatientes", concluyó la artista, combinando la visibilidad del evento internacional con un mensaje de respaldo concreto a los veteranos de guerra.

Qué película de Lali compite en San Sebastián

Entre las novedades más destacadas de la producción cinematográfica nacional, la película Glaxo dio un nuevo paso de cara a su recorrido internacional con el lanzamiento de su primer avance oficial, en la previa de su participación competitiva dentro del Festival Internacional de Cine de Londres. El largometraje, dirigido y escrito por Benjamín Naishtat, consiste en una coproducción entre Argentina y Brasil que reúne en los roles protagónicos a Lali Espósito y Esteban Lamothe.

Lali en vivo.

Basada en la obra homónima del escritor bonaerense Hernán Ronsino, la trama se sitúa en la localidad de Chivilcoy durante el año 1957 para articular un relato sobre la traición, el engaño y las consecuencias prolongadas de una mentira a lo largo de los años. La dinámica del relato se desencadena con la radicación en el pueblo de un expolicía de antecedentes oscuros junto a su esposa, un suceso que altera de forma irreversible la relación de cuatro amigos de la infancia. Con el paso de las décadas, los secretos del pasado retornan para confrontar a los personajes con viejas culpas y deseos de revancha.

El elenco principal se completa con las actuaciones de Marcelo Subiotto, Manu Fanego, Alan Sabbagh y Esteban Bigliardi, bajo la mirada del realizador responsable de títulos como Rojo y Puan. Tras su paso por el Festival de Toronto, la cinta continuará su itinerario en el Festival de San Sebastián antes de desembarcar en territorio británico, donde competirá por el galardón a la mejor película en la septuagésima edición del BFI London Film Festival, a desarrollarse del 7 al 18 de octubre.