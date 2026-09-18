En las últimas horas se vivió un momento insólito al aire de la televisión argentina que no tardó en volverse viral y encender todas las alarmas de la interna política y mediática. En la pantalla de El Trece, durante el ciclo Puro Show, la periodista Marcia "Pochi" de Gossipeame mandó al frente a Javier Milei al exhibir un chat privado que mantuvo directamente con el mandatario nacional.

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La conversación surgió a raíz del revuelo que provocó un video donde se la ve a Patricia Bullrich en su despacho acomodando la computadora, entrando a YouTube para poner el hit "No me importa" de Lali Espósito y tarareándolo al ritmo de la frase: "No voy a cambiar, por mucho que ladren". El gesto de la senadora se dio justo en el marco de fuertes tensiones internas en el oficialismo, por lo que el uso de la música de la referente del pop no pasó desapercibido para nadie.

Lejos de salir al cruce o reavivar los viejos chispazos mediáticos contra la ex Casi Ángeles, Milei sorprendió a todos con su respuesta ante la consultaperiodística. "¿Cuál sería el problema de que escuche a Lali? Para mí no sería ningún problema", comenzó tajante en la captura que mostraron al aire.

Ahora, para Milei "no hay que politizar el arte"

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la revelación que vino inmediatamente después respecto a sus verdaderos gustos musicales: "De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte. Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron", sentenció el Presidente en la conversación privada que más tarde terminó replicada en redes. De esta manera, el Presidente le bajó el tono al chispazo con Bullrich y le tiró un guiño impensado a una de las artistas más criticadas por su espacio.