En El Trece filtraron un chat de Milei hablando del video de Patricia Bullrich escuchando Lali: "Me parece una..."

Javier Milei volvió a quedar en el centro de la escena tras la difusión de un insólito intercambio de mensajes. En el programa Puro Show (El Trece), la panelista Marcia "Pochi" de Gossipeame mostró al aire un chat privado que mantuvo con el mandatario nacional luego de que se hiciera viral un video de Patricia Bullrich escuchando y cantando un tema de Lali Espósito.

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Todo comenzó cuando la ministra de Seguridad compartió un clip en sus redes en el que se la veía en su despacho mientras de fondo sonaba la música de la artista pop, con quien el propio Milei mantuvo duros cruces públicos en el pasado. Ante esto, la periodista decidió escribirle directamente al Presidente para consultarle su opinión sobre el guiño de su funcionaria a la cantante.

Según leyó la propia panelista en vivo, el mandatario le respondió sin vueltas sobre la actitud de la ministra: "¿Y cuál sería el problema de que la escuche? Para mí no representa ningún problema. De hecho, me parece una tontería mayúscula politizar el arte".

Milei sorprendió sobre Lali: "Algunos temas me gustaron"

Pero la respuesta no quedó ahí. Lejos de esquivar el tema o mostrarse molesto, Milei sorprendió al revelar que él mismo escuchó a la artista tras las repercusiones del enfrentamiento mediático: "Es más, luego de la polémica escuché algunos temas y me gustaron", sentenció el mandatario en el mensaje que le envió a la panelista de El Trece.

La revelación generó asombro en el piso del ciclo televisivo, teniendo en cuenta la histórica tirantez entre el líder libertario y la artista, a quien en diversas oportunidades apodó irónicamente como "Lali Depósito". De este modo, la reacción del Jefe de Estado sobre el guiño de Bullrich a la cantante dejó perplejos a todos en el estudio.