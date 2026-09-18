Fabián Doman cuestionó a Patricia Bullrich por la interna que mantiene con el gobierno de Javier Milei y apuntó contra su permanencia dentro de La Libertad Avanza. En Carnaval Stream, el periodista sostuvo que la dirigente mantiene diferencias con el oficialismo por distintos temas.

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"El conventillo Bullrich, que ya es ridículo, porque si sigue en La Libertad Avanza están haciendo una ridiculez", sostuvo Doman al referirse a las diferencias entre la ministra de Seguridad y distintos sectores del oficialismo.

El periodista cuestionó que Bullrich continúe dentro del espacio político pese a sus reiterados desacuerdos. "Es una señora que no le gusta esto, no le gusta esto, no le gusta esto y no le gusta esto", afirmó.

Doman explicó que su cuestionamiento no apunta a respaldar las posiciones de Bullrich, sino a pedirle explicaciones por su permanencia en el Gobierno: "Yo no voy a aplaudirla por lo que hace Bullrich, yo voy a preguntarle por qué sigue ahí".

Fabián Doman destrozó a Patricia Bullrich en vivo con un dato demoledor.

La discusión por discapacidad

La interna también quedó atravesada por las diferencias respecto del Presupuesto y las modificaciones vinculadas con discapacidad. Doman mencionó la versión del Gobierno, que sostiene que Bullrich estaba al tanto de las discusiones sobre el tema. "El Gobierno dice que miente, que delante de ella se habló de este tema", señaló y agregó: "¿Alguien se sorprende con que el Gobierno quiere bajar el gasto en discapacidad?".