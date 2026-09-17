Nelson Castro destrozó como nunca a Milei tras los cambios en discapacidad: "No podes..."

El gobierno de Javier Millei vive momentos de gran zozobra, luego de que se conocieran recortes en la Ley de Discapacidad incluidas en el Presupuesto 2027, lo cual tomó desprevenidos tanto a propios como extraños. La propia Patricia Bullrich salió a hablar, manifestando que "estando en la mesa política, el tema no salió a la luz, llegó el presupuesto con esta introducción de cambios en la ley de discapacidad que no eran conocidos".

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La cuestión tuvo su respectivo tratamiento en los diferentes medios especializados, incluyendo Radio Rivadavia, donde Ignacio Ortelli y Nelson Castro debatieron sobre lo sucedido durante el típico pase que ambos protagonizan. Allí no solo le apuntaron a la desprolijidad de lo ocurrido, sino también al fallo en el que está incurriendo el oficialismo con esa maniobra.

Nelson Castro, reconocido periodista argentino.

¿Qué dijeron Nacho Ortelli y Nelson Castro?

Uno de los miembros del panel sostuvo, en determinado momento. "No creo que haya inocente, yo creo que el ministro de Economía debe saber que se mandó ese proyecto, no es que no lo sabe". "El tema es que no se avisó en la reunión de la mesa política, entonces hay algunos que van testimonial, pintados", apuntó Ortelli. "Por supuesto. Para hacer un recuadro también de todo: si pasa, pasa", suscribió Castro.

Tras ello, el reconocido periodista acotó: "La gente mira, vos no podés subestimar a la gente. Cuando en el poder crees que todos los otros son tontos... no son tontos. El gobierno, Milei, no está viendo el tiempo político". En esa misma línea, le recordó a la gestión libertaria que "tiene tres años" y "se acercan las elecciones" con un marcado problema: "Hay dificultades económicas, una economía que no ha mejorado ni va a mejorar en el nivel que el gobierno dice".