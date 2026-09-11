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Lali Espósito

Actúan Lali Espósito y Esteban Lamothe: la película argentina que competirá en un festival internacional

La producción de Benjamín Naishtat competirá en el Festival Internacional de Londres. De qué se trata y por qué promete ser de las más populares del año.

10 de septiembre, 2026 | 21.05
Lali Espósito.

Entre las propuestas argentinas del año, llega Glaxo una coproducción argentino-brasileña protagonizada por Lali Espósito y Esteban Lamothe. La nueva producción de Benjamín Naishtat que competirá en el Festival Internacional de Londres y que compartió su tráiler hace solo horas.

De qué se trata Glaxo: la película con Lali Espósito y Esteban Lamothe

Basada en la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino, la película presenta la historia de una traición. La trama transcurre en 1957 en Chivilcoy y sigue una mentira que marca para siempre la vida de sus protagonistas, cuyos efectos se extienden a lo largo de las décadas siguientes. La llegada de un expolicía de pasado oscuro al pueblo y su esposa pondrá en jaque el vínculo de cuatro amigos que se conocen desde la infancia. Años después, ese pasado vuelve a aparecer y los obliga a lidiar con viejas heridas, culpas y la tentación de la venganza. 

Además de Espósito y Lamothe, el elenco está integrado por Marcelo Subiotto, Manu Fanego, Alan Sabbagh y Esteban Bigliardi. La película es una coproducción entre Argentina y Brasil, dirigida y escrita por Naishtat, quien también es autor de títulos como "Rojo" y "Puan".

Tras pasar por el Festival de Toronto, "Glaxo" también se presentará en el Festival de San Sebastián y competirá por el premio a mejor película en la 70.ª edición del BFI London Film Festival, que se realizará del 7 al 18 de octubre en Londres.

MÁS INFO

¿Contra qué películas compite Glaxo?

  • 7 Miles Out (Reino Unido, dir. Carol Morley)
  • Act 3 (Irlanda-Reino Unido, Christine Molloy y Joe Lawlor)
  • Imperium (Alemania-Francia-Italia-Lituania, dir. Sergei Loznitsa)
  • Ketticè (Italia, dir. Giovanni Tortorici)
  • Look Back (Japón, dir. Hirokazu Kore-eda)
  • My Notes on Mars (Hungría-Austria, Lili Horvát)
  • The Difficult Bride (Francia-Bangladesh-Portugal-Noruega-Alemania, Rubaiyat Hossain)
  • The Idiot(s) (Reino Unido-Polonia, dir. Malgorzata Szumowska, Michal Englert)
  • Woman Unknown (Dinamarca-Letonia-Suecia, dir. May el-Toukhy)
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