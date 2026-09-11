Actúan Lali Espósito y Esteban Lamothe: la película argentina que competirá en un festival internacional

Entre las propuestas argentinas del año, llega Glaxo una coproducción argentino-brasileña protagonizada por Lali Espósito y Esteban Lamothe. La nueva producción de Benjamín Naishtat que competirá en el Festival Internacional de Londres y que compartió su tráiler hace solo horas.

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De qué se trata Glaxo: la película con Lali Espósito y Esteban Lamothe

Basada en la novela homónima del escritor argentino Hernán Ronsino, la película presenta la historia de una traición. La trama transcurre en 1957 en Chivilcoy y sigue una mentira que marca para siempre la vida de sus protagonistas, cuyos efectos se extienden a lo largo de las décadas siguientes. La llegada de un expolicía de pasado oscuro al pueblo y su esposa pondrá en jaque el vínculo de cuatro amigos que se conocen desde la infancia. Años después, ese pasado vuelve a aparecer y los obliga a lidiar con viejas heridas, culpas y la tentación de la venganza.

Además de Espósito y Lamothe, el elenco está integrado por Marcelo Subiotto, Manu Fanego, Alan Sabbagh y Esteban Bigliardi. La película es una coproducción entre Argentina y Brasil, dirigida y escrita por Naishtat, quien también es autor de títulos como "Rojo" y "Puan".

Tras pasar por el Festival de Toronto, "Glaxo" también se presentará en el Festival de San Sebastián y competirá por el premio a mejor película en la 70.ª edición del BFI London Film Festival, que se realizará del 7 al 18 de octubre en Londres.

¿Contra qué películas compite Glaxo?