Cande Vetrano dio detalles íntimos sobre la despedida soltera de Lali: "Gozando mucho"

Lali Espósito vivió días de pura complicidad junto a sus amigas más cercanas antes de su casamiento con Pedro Rosemblat, y ahora Cande Vetrano se encargó de contar cómo fue por dentro esa escapada a Río de Janeiro que ya había mostrado en redes sociales.

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Una despedida armada en secreto

Consultada por Gastón Dalmau en su programa de streaming, la actriz relató con entusiasmo el resultado de la organización que llevó adelante junto al resto del grupo. "Lali estaba graciosísima, gozando mucho. La sorprendimos con muchas cosas que ustedes no saben, fue todo muy divertido", aseguró.

Cande Vetrano organizó la despedida de soltera de Lali,.

Según contó, el plan incluyó comidas, salidas y momentos pensados especialmente para la cantante: "Nos divertimos mucho, sobre todo comimos y bebimos. Estuvo linda la organización porque íbamos viendo cuándo aparecían las sorpresitas".

El desafío de mantener el secreto

Lo que más trabajo les llevó, según Vetrano, fue lograr que Lali no se diera cuenta de nada hasta último momento, algo nada sencillo tratándose de alguien a quien no le gustan las sorpresas. "Lali no sabía nada de nada, solo que viajábamos, la re sorprendimos. Miren que a ella no le gusta que la sorprendan y lo logramos. Estuvo increíble", reveló la actriz, dejando en claro que el operativo sorpresa fue todo un desafío para el grupo de amigas.

El viaje ya había trascendido a través de las redes sociales, donde tanto Lali como sus amigas compartieron postales del festejo. Mery del Cerro, amiga de la cantante desde 2008, cuando ambas trabajaron juntas en Casi Ángeles, publicó un carrete de imágenes con la frase "Río siempre será un buen plan". Las fotos mostraron a un grupo reducido disfrutando de la ciudad brasileña en un clima de relax y diversión.

Un guiño especial al novio

Entre los momentos más comentados del festejo apareció un guiño directo a Pedro Rosemblat. Durante una salida a un boliche, las amigas prepararon un cotillón alusivo al conductor de Gelatina, con una foto de él en pleno festejo, en una broma cómplice que arrancó risas entre todas las presentes. Así, Lali cerró su despedida de soltera con una combinación de relax, diversión y anécdotas que sus amigas ya empezaron a revelar de a poco, en la previa de su casamiento con Rosemblat.