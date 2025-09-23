Quién es Christopher Briney, el actor de "El verano en que me enamoré" de Prime Video

Christopher Briney en el estreno de la serie "El verano en que me enamoré"

Christopher Thomas Briney nació el 24 de marzo de 1998 en Danbury, Connecticut, en el seno de una familia con raíces actorales: sus padres se conocieron actuando en Nueva York. Desde joven, Briney mostró interés por el teatro: asistió al Waterbury Arts Magnet School, participó en un programa intensivo de artes escénicas en la Universidad de Wesleyan, y en 2016 se mudó a Nueva York para estudiar actuación profesional en Pace University, donde obtuvo un BFA en 2020. Su rol más vistoso llegó en 2022, cuando empezó a interpretar el papel de Conrad en El verano en que me enamoré.

Escena de Christopher Briney.

Su rol en "El verano en que me enamoré"

El papel que lo catapultó a la fama es el de Conrad Fisher, uno de los hermanos Fisher y contrapunto principal de Jeremiah en el triángulo amoroso con Isabel “Belly” Conklin. La serie sigue a Belly cada verano en Cousins Beach, donde debe confrontar sus sentimientos complejos por Conrad y Jeremiah, en un recorrido de amor, pérdida, crecimiento emocional y decisiones difíciles. Briney construye a Conrad como un personaje profundo, vulnerable, marcado por el duelo, la inseguridad y el peso de expectativas familiares. Su interpretación ha sido destacada por transmitir mucha emoción interna, en momentos silenciosos, en conflicto, lo que ha generado una gran adhesión entre el público.

Trayectoria de Christopher Briney

Además de El verano en que me enamoré (2022-2025) como Conrad, Briney ha participado en varios proyectos:

En cine, actuó en Dalíland (2022) como James Linton.

(2022) como James Linton. En 2024 formó parte del remake cinematográfico Mean Girls interpretando a Aaron Samuels.

interpretando a Aaron Samuels. Teatro: en 2025 debutó off-Broadway en la obra Dilaria , escrita por Julie Randall.

, escrita por Julie Randall. También trabaja con proyectos de voz y audio: se le ha asociado con la serie de audio romántica Hidden Harbour, de la plataforma Quinn, donde interpretaría un personaje llamado River.

Christopher Briney vuelve al cine

Recientemente, se confirmó que Christopher Briney volverá a interpretar a Conrad Fisher en la película final que cerrará la saga de El verano en que me enamoré. Prime Video anunció que Jenny Han, autora de los libros, será quien escriba y dirija la película. Se espera que este largometraje dé cierre a los hilos emocionales que la serie dejó abiertos, posiblemente con hitos importantes de la historia de los libros que no se exploraron completamente en la serie. No se ha anunciado aún una fecha exacta de estreno para la película: continúa en producción y en etapas iniciales de desarrollo.