Así es 1984: la profecía de hace más de cuatro décadas que anticipó los terrores del siglo XXI

A pesar de contar con más de cuatro décadas, la obra dirigida por Michael Radford y basada en la novela homónima de George Orwell sigue más vigente que nunca: 1984.

Disponible en Prime Video, el filme tuvo su estreno en un contexto histórico cargado de tensiones políticas y sociales, cuando el mundo aún digería las secuelas de la Guerra Fría y los debates sobre la libertad individual. Sin embargo, 41 años después, conserva una fuerza perturbadora y un tanto alarmante.

¿De qué se trata 1984?

La trama se desarrolla en Oceanía, uno de los tres superestados que dominan el planeta en un futuro totalitario. El protagonista, Winston Smith (John Hurt), trabaja en el Ministerio de la Verdad, donde su tarea consiste en reescribir la historia según los intereses del Partido. El líder omnipresente, el Gran Hermano, vigila cada movimiento de los ciudadanos mediante pantallas y micrófonos ocultos. El pensamiento libre es un crimen, y la obediencia ciega es la única garantía de supervivencia.

"En cierto modo, es una película de época. He intentado que la historia sea completamente real, aunque el escenario sea totalmente irreal. Todos se comportan con la mayor naturalidad posible, lo que produce un efecto extraño y surrealista", repasó Radford en una entrevista concedida a IMDB.

Con una fotografía gris, calles desoladas y edificios en ruinas, el director transmite una sensación constante de asfixia. El diseño de producción se inspiró en la arquitectura brutalista, que logró reforzar la idea de una sociedad deshumanizada. A ello se sumó la banda sonora compuesta por Dominic Muldowney, que contribuyó a crear una tensión casi insoportable en cada escena.

1984 funcionó como una verdadera advertencia universal sobre los peligros del autoritarismo, la vigilancia masiva y la manipulación mediática. El concepto del Gran Hermano, popularizado por la novela y la película, se convertió en un referente cultural para describir la pérdida de privacidad en la era digital. Hoy, en tiempos de redes sociales, algoritmos y fake news, la visión de Orwell parece menos una fantasía que una profecía cumplida.

Ficha técnica de 1984