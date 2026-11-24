Víctor Heredia atraviesa un delicado cuadro de salud luego de contraer COVID-19 tras su presentación en el Teatro Ópera de Buenos Aires. El propio cantautor de 79 años comunicó la situación a través de sus redes sociales para explicar su ausencia digital y llevar tranquilidad a sus seguidores en medio de su recuperación.

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“No respondo mucho porque estoy tratando de superar un COVID que me contagié apenas terminado el Ópera”, escribió el referente de la música popular argentina en su cuenta oficial de Instagram. Lejos de perder la sensibilidad que caracteriza toda su obra, Víctor Heredia aprovechó la publicación para destacar el valor sanador de las canciones y compartió el emotivo gesto que recibió por parte de un allegado.

"Y hoy un gran amigo cordobés me envió esta canción cantada en el subte por un callejero ciego. Me dijo que la vida es poesía pura. Tiene razón. Justo ahora cuando de verdad la necesito. Les dejo las dos versiones. La del desconocido y la mía. Los abrazo muy fuerte", escribió el intérprete y autor de canciones como Sobreviviendo y Razón de vivir.

Un freno obligado tras el festejo por sus 60 años de carrera

El contagio ocurre en medio de un tramo de enorme actividad profesional para el intérprete. Después de haber permanecido un tiempo alejado de los escenarios por motivos médicos, Heredia había retomado sus recitales con intenso ritmo durante octubre y noviembre de 2026, con actuaciones en Córdoba, Rosario, Montevideo y la capital porteña.

Víctor Heredia.

Precisamente, el concierto que ofreció el pasado 7 de noviembre en el Teatro Ópera marcó un acontecimiento central en esa vuelta al vivo. Durante aquella noche especial, el músico celebró seis décadas de trayectoria artística y repasó todo su recorrido desde sus inicios en Paso del Rey, la localidad bonaerense donde se crió.

Las emotivas palabras de Víctor Heredia tras la partida de Taty Almeida

La muerte de Taty Almeida, histórica referente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, generó una profunda conmoción en distintos ámbitos de la sociedad argentina, entre ellos el de la música popular. "No encuentro las palabras, te las llevaste todas, amiga inolvidable. No encuentro las palabras. Me aniquiló el domingo con sus noticias tristes. Acaban de decirme, querida, que te fuiste", escribió el referente de la canción testimonial en los primeros versos de su mensaje.

En su despedida, Heredia evocó la incansable trayectoria de Almeida en la búsqueda de memoria, verdad y justicia por los detenidos-desaparecidos durante la última dictadura militar y vinculó ese recorrido con la figura de Alejandro, el hijo de la dirigente secuestrado en 1975. "Vos que luchaste tanto por los tuyos, los míos y los de tantos otros, sabés cómo amordazan las voces las ausencias", manifestó el artista, para luego cerrar su homenaje con una imagen dedicada al reencuentro entre madre e hijo: "Este pájaro mudo que no canta esta tarde volará hasta tu cielo como, seguramente, lo hará el propio Alejandro para abrazarte entonces y entibiar tu regazo".