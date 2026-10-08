Emoción en el folklore por la historia del clásico de Víctor Heredia dedicado al amor

Víctor Heredia reveló la esencia de una obra que trasciende lo cotidiano y se convierte en un homenaje al amor.

En 1985, el álbum “Coraje” de Víctor Heredia presentó una de sus canciones más emblemáticas: "Razón de Vivir". Este tema no solo se convirtió en un clásico del cantautor argentino, sino que también se transformó en una expresión profunda de amor y gratitud hacia su segunda esposa, Marisa Bonzón.

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Víctor Heredia, nacido en Buenos Aires el 24 de enero de 1947, es reconocido por sus letras que exploran el amor como fuerza vital. Su carrera incluye cuatro triunfos en el prestigioso Festival Internacional de Viña del Mar, consolidando su lugar en la música latinoamericana.

¿A quién le dedicó Víctor Heredia la canción "Razón de Vivir"?

Sobre "Razón de Vivir", el artista explicó que es "una canción de puro agradecimiento, dedicada a una mujer, su compañera, que representa la compañía y el apoyo necesarios en la vida". Para Heredia, nadie puede enfrentar el mundo en soledad y siempre existe alguien que actúa como guía y sostén.

Además, destacó que la canción aborda "una comunión liberadora entre dos espíritus que va más allá de lo físico". Esta conexión espiritual, dijo, es enriquecedora y salvadora, y merece ser cuidada y preservada con dedicación.

Qué significa "Razón de Vivir" según su autor

En relación a la belleza y la nostalgia, el cantante reflexionó que "a veces, después de poseer algo bello, uno olvida esa belleza, pero al estar lejos la extraña y sigue necesitando esa cercanía". Este anhelo no solo es físico, sino también espiritual, reflejando una unión profunda entre dos personas.

Víctor Heredia explicó que es "una canción de puro agradecimiento, dedicada a una mujer, su compañera".

Un homenaje atemporal que trasciende generaciones

Con estas palabras, Víctor Heredia revela la esencia de "Razón de Vivir" como una obra que trasciende lo cotidiano y se convierte en un homenaje sincero a la fuerza del amor y la compañía en la vida humana.