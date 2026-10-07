Quiénes son los hijos de Piero, histórico cantante y músico argentino

Piero Antonio Franco de Benedictis, conocido simplemente como Piero, construyó una extensa trayectoria en la música popular argentina, con canciones que atravesaron generaciones como Mi viejo, Para el pueblo lo que es del pueblo y Sinfonía inconclusa en la mar. Sin embargo, detrás del artista también hubo una historia familiar marcada por la paternidad, la alegría y una pérdida que el propio cantante recordó como uno de los momentos más dolorosos de su vida.

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A lo largo de sus dos matrimonios, Piero tuvo cuatro hijos: Mariano, Juan, Fiorella y Giuliano. En una entrevista concedida en 2019 a La RZ, el músico habló sobre su vida personal y fue contundente al recordar cuáles habían sido sus momentos más felices: “De lo mejor que tuve sin duda que fue ver nacer a mis hijos”.

Quiénes son los cuatro hijos de Piero

Piero tuvo sus dos primeros hijos durante su matrimonio con Laura Graciela Cambrari. El primero fue Mariano de Benedictis, quien murió a los 40 días de haber nacido. Después llegó Juan de Benedictis, nacido en 1975, quien siguió un camino vinculado con el arte y la música.

En su segundo matrimonio, con Mariana Schettini, Piero volvió a ser padre de dos hijos: Giuliano de Benedictis, nacido en 2002, y Fiorella de Benedictis, nacida en 2003. De esta manera, su familia quedó conformada por cuatro hijos, aunque la historia del músico estuvo atravesada desde el comienzo por una pérdida temprana.

La dolorosa historia de Mariano, el hijo que murió a los 40 días

En aquella entrevista de 2019, Piero también habló de una de las experiencias más difíciles de su vida. Contó que Mariano murió a los 40 días de nacido a causa de una muerte súbita y recordó con crudeza el momento en que debió afrontar su muerte.

El cantante ubicó esa experiencia en el extremo opuesto de los momentos felices que había mencionado. “Lo peor fue cuando yo lo tenía muerto en mis brazos”, recordó durante la conversación con La RZ. Su relato permite dimensionar cuánto marcó aquella pérdida en su historia personal, más allá de la extensa carrera que desarrolló posteriormente.

Piero.

La muerte de Mariano no impidió que Piero volviera a construir una familia. Con su segundo matrimonio llegaron Giuliano y Fiorella, mientras que Juan, su hijo mayor sobreviviente, desarrolló su propia carrera artística.

Qué dijo Piero sobre sus hijos y la paternidad

En la entrevista publicada el 9 de abril de 2019, Piero repasó distintos momentos de su vida y su carrera. Cuando le preguntaron por los mejores y peores momentos que había atravesado, el músico no dudó en colocar el nacimiento de sus hijos entre las experiencias más importantes de su vida.

Piero.

La frase sintetizó una dimensión menos conocida de una figura acostumbrada a hablar públicamente de música, compromiso social y política: “De lo mejor que tuve sin duda que fue ver nacer a mis hijos”. En la misma conversación, Piero recordó también que había protagonizado conciertos multitudinarios y momentos destacados de su carrera, pero distinguió esos logros profesionales de la experiencia personal de convertirse en padre.

La historia familiar de Piero, así, quedó atravesada por dos experiencias contrapuestas: la felicidad por el nacimiento de sus hijos y el dolor por la muerte de Mariano. Una dimensión íntima que acompañó a un artista en una vida pública estuvo marcada por la música, el exilio, la canción social y una trayectoria de varias décadas.