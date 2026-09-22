Preocupación por la salud de Lionel Richie a sus 77 años: por qué volvieron a internar al músico

La preocupación en torno a la salud de Lionel Richie volvió a encenderse en las últimas horas tras confirmarse una nueva internación. A sus 77 años, el icónico cantante estadounidense debió ser ingresado en un centro médico al presentar un episodio de fibrilación auricular, una alteración en el ritmo del corazón que requirió intervención profesional inmediata.

{{{htmlAmp}}}

Para lograr estabilizar la frecuencia cardíaca del artista, los médicos especialistas procedieron a realizarle una ablación. Este procedimiento de carácter mínimamente invasivo consiste en generar pequeñas cicatrices en la zona afectada del tejido cardíaco para bloquear los impulsos eléctricos anómalos y restablecer el pulso normal.

La complejidad del cuadro médico impactó de lleno en la agenda profesional del intérprete; debido a este episodio, debieron cancelarse las próximas tres fechas que Richie tenía pautadas en el marco de su gira junto a la emblemática banda Earth, Wind & Fire. Los conciertos afectados estaban programados para llevarse a cabo en San Francisco, seguido por un show el 30 de septiembre en Chicago y otra presentación en Columbus, Ohio, el 2 de octubre.

El sorpresivo ingreso hospitalario encendió las alarmas de su público y del ambiente musical internacional, ya que se trata de la tercera hospitalización del músico en los últimos tres meses a causa de complicaciones de salud similares.

Lionel Richie.

Las recientes internaciones de Lionel Ricchie

El itinerario médico del artista registró un primer episodio de alerta en junio durante una presentación en St. Paul, cuando una descompensación signada por mareos y un malestar general obligó a suspender el show de manera abrupta para posibilitar su traslado de urgencia en ambulancia. Tiempo después, al cierre de agosto, la situación volvió a complejizarse tras un concierto que derivó en su ingreso al St. Louis Hospital, donde permaneció internado varios días en la unidad de terapia intensiva a causa de afecciones de origen cardíaco.