Lionel Richie se descompensó en pleno show, pudo terminarlo sentado en una silla y luego fue trasladado a un hospital: cuándo le darán el alta al ícono de los 80

Lionel Richie sufrió una descompensación en pleno show el fin de semana y aún permanece hospitalizado en la unidad de cuidados intensivos de un centro médico en St. Louis. Pese al hermetismo inicial, fuentes cercanas a la situación informaron a TMZ que el cantante se encuentra estable y que los profesionales de la salud le están realizando diversos chequeos preventivos centrados en evaluar su función cardíaca, además de investigar un posible cuadro de deshidratación leve.

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Aunque las previsiones iniciales estimaban que el artista recibiría el alta este martes, la revisión médica se extendió un poco más de lo planificado. De no surgir nuevos inconvenientes en los análisis de control, el equipo médico espera poder darle a Lionel Richie la salida hospitalaria durante la jornada del miércoles.

Los primeros indicios del malestar físico se hicieron evidentes sobre el final de su espectáculo del sábado por la noche en el teatro The Muny. Consciente de su estado, Richie le solicitó a su equipo de producción que le alcanzaran una silla para poder sentarse y finalizar el concierto interpretando sentado su clásico All Night Long. Tras concluir el show, fue trasladado de inmediato para recibir atención médica.

El episodio encendió las alarmas en el entorno del músico, en especial por tratarse del segundo hecho de características similares en el último tiempo. En junio pasado, durante la noche inaugural de su gira en St. Paul (Minnesota), Richie también debió ser derivado de urgencia a un hospital tras sentirse indispuesto en pleno escenario, lo que mantiene en observación la exigencia física de sus shows.

Lionel Richie: su infancia, el colegio y sus inicios en la música

El artista nació el 20 de junio de 1949 en Tuskegee, Alabama, en el seno de un hogar integrado por Lionel Brockman Richie, analista de sistemas del ejército estadounidense, y Alberta R. Foster, docente y directora escolar. Su infancia y juventud transcurrieron en el propio campus del Instituto Tuskegee; tras destacarse en el tenis durante su paso por Joliet, accedió a una beca deportiva para cursar sus estudios superiores en dicha institución. Allí integró la banda de marcha Marching Crimson Pipers y completó la licenciatura en Economía con orientación en Contabilidad.

Lionel Richie en vivo.

Durante su etapa universitaria a mediados de los años sesenta, dio sus primeros pasos en la música impulsando diversas formaciones de R&B. En 1968 se incorporó a los Commodores como saxofonista y vocalista. Tras un breve paso por Atlantic Records con la edición de un único disco, el conjunto firmó con el sello Motown para desempeñarse inicialmente como acto de apertura de los Jackson 5.

Con el tiempo, la banda de Lionel Richie consolidó su propia identidad dentro de la música soul. Sus primeros trabajos discográficos exhibieron una impronta bailable y marcada por el funk, reflejada en composiciones como Machine Gun y Brick House. De a poco, Richie comenzó a asumir un rol central en la composición e interpretación de baladas de tono suave y romántico, aportando al repertorio del grupo títulos emblemáticos como Easy, Three Times a Lady, Still y Sail On.