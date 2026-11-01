Con Pilar Gamboa y Esteban Lamothe: la obra teatral para disfrutar de una noche porteña

El panorama teatral porteño suma una alternativa imperdible para quienes buscan una salida cultural en la ciudad, ya que la cartelera local recibe el esperado regreso de El tiempo todo entero. Esta aclamada pieza de la escena independiente escrita y dirigida por Romina Paula destaca por el reencuentro de su elenco original, encabezado por Pilar Gamboa y Esteban Lamothe, quienes comparten el escenario junto a Esteban Bigliardi y Susana Pampín.

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A catorce años de su debut y tras un destacado recorrido por festivales internacionales, la obra desembarca nuevamente en Buenos Aires para ofrecer una mirada contemporánea sobre El zoo de cristal, el clásico de Tennessee Williams. La trama se articula a través de la memoria de Antonia, presentando a una familia donde las antiguas ataduras parecen superadas, pero donde los lazos afectivos, los recuerdos y los mandatos invisibles continúan condicionando la libertad real de sus protagonistas.

Las funciones de esta aclamada producción se llevarán a cabo durante el mes de noviembre, con presentaciones programadas para los días viernes y sábados en el Paseo La Plaza. Las entradas tienen un valor que parte desde los $51.000, consolidando el retorno de una historia fundamental del teatro independiente a uno de los puntos culturales más importantes de la Avenida Corrientes.

Esta reescritura aborda la historia a partir de la memoria de la hija y hermana de la familia y propone una revisión de los vínculos donde la madre adopta una postura independiente y progresista. Todo esto se da en un entorno donde los personajes habitan un presente con aparentes libertades pero atrapados en las restricciones del propio pasado.

El Tiempo todo Entero.

Otra opción para ver en Paseo La Plaza

La cartelera teatral porteña suma una propuesta orientada al suspenso y al conflicto dramático con funciones programadas a mitad de semana. Encabezada por los actores Carlos Portaluppi y Franco Masini, la puesta en escena busca posicionarse como una alternativa nocturna dentro del circuito de espectáculos de Buenos Aires a través de una historia marcada por la tensión y el despliegue actoral.

Escrita y dirigida por Ignasi Vidal, la obra centra su argumento en Javi Almeida, un futbolista consagrado en el ámbito europeo cuya trayectoria profesional y vida personal se desmoronan tras recibir una denuncia por abuso sexual. A partir de ese acontecimiento, la narrativa explora la manipulación de la verdad, las presiones mediáticas y los intereses económicos que rodean a la alta competencia deportiva.