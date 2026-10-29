La conmovedora revelación de Norman Briski sobre su muerte: "Es inminente, pero la pateo todos los días"

Norman Briski es uno de los actores y directores más respetados de Argentina, y su trayectoria de más de 50 años en el espectáculo le valió un festival homenaje de 12 días a puro teatro. En el marco de los festejos, el artista dio una entrevista en la que reflexionó sobre el paso del tiempo y la muerte.

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En diálogo con El Destape, Norman Briski repasó su trayectoria y al abordar el paso del tiempo y la finitud de la vida, lanzó una certera reflexión sobre su muerte. "Tengo miedo a morirme, pero no es un miedo que me paralice porque soy un pibe", sostuvo el actor que a sus 88 años se encuentra activo en el teatro Calibán. Y agregó: "La muerte es inminente, pero la pateo todos los días".

Cuándo y dónde es el Festival Homenaje a Norman Briski

Del 2 al 13 de noviembre sucederá un acontecimiento único durante 12 días en la Ciudad de Buenos Aires: el Festival Homenaje a Norman Briski, que incluirá la representación de obras teatrales de su autoría, dirección y supervisión. Los espectáculos se realizarán en espacios alternativos y populares con entrada libre con contribución solidaria.

Las obras participantes son: Sexágono, Fuerza Mayor por el grupo Che Adelita, Hermana Rueda, Hydra, La posta de los generales, La oreja de la calle, Piedra Libre y La propiedad es la maldición de la hermandad, obra de títeres para todas las edades por el Elenco Anfibio de Teatro Popular.

Los espacios donde tendrán lugar las representaciones de las obras son: la Universidad de las Madres, Club El Campito del Barrio 31 Mugica, Facultad de Filosofía y Letras sedes del Centro Cultural Paco Urondo, sede Estación Buenos Aires, en la Plaza de Mayo intervención callejera y en el Teatro Calibán.