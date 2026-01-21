Marcaron una generación: las 10 películas que cumplen 20 años en 2026 y que deberías ver

Las 10 películas que cumplen 20 años en 2026 y que deberías ver

El 2006 fue un año de grandes estrenos que marcaron la vida de muchos espectadores y, en muchos casos, cambiaron la historia del cine. La mayoría de las películas que cumplen 20 años este 2026 todavía son recordadas y están disponibles para revivirlas en la televisión o plataformas de streaming. Cuáles son, de qué se tratan y por qué deberías verlas.

1. High School Musical

Estrenada en enero de 2006, High School Musical redefinió el contenido juvenil de Disney Channel y se transformó en un fenómeno global. Protagonizada por Zac Efron y Vanessa Hudgens, la película cuenta la historia de dos adolescentes, Troy y Gabriela, que se conocen en un karaoke y descubren su amor por la música. Ambos, él una estrella de básquet y ella la nueva estudiante destacada en ciencia, deberán superar varios obstáculos, expectativas y obligaciones para poder hacer lo que les apasiona.

Con canciones como Breaking Free y We’re All in This Together, la película ha marcado a varias generaciones y continúa siendo furor entre los jóvenes por su estética, coreografías y mensajes sobre identidad, diferencias y pertenencia que interpretan a los adolescentes.

2. El diablo viste a la moda

Considerada un clásico moderno, esta película se volvió icónica por su retrato del mundo de la moda y el poder laboral. Protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway, sigue la historia de una joven periodista que comienza a trabajar para una editora temida y admirada, enfrentando dilemas entre ambición profesional e identidad personal. Este 2026, dos décadas después llegará su segunda película en abril.

3. Cars

Uno de los grandes éxitos de Pixar en 2006, Cars se transformó en un clásico infantil y familiar. Con la voz de Owen Wilson, la película cuenta la historia de Rayo McQueen, un auto de carreras que aprende el valor de la amistad y la humildad en un pequeño pueblo olvidado. Fue tan exitosa que luego lanzaron más de cinco películas en el mismo universo.

4. El Código Da Vinci

Uno de los mayores fenómenos cinematográficos de 2006, El Código Da Vinci generó debate y polémica a nivel mundial. Protagonizada por Tom Hanks y Audrey Tautou, la película sigue a un simbólogo que se ve envuelto en una conspiración histórica y religiosa tras un asesinato en el Museo del Louvre. El film logró combinar misterio, suspenso y teorías que capturaron la atención del público.

5. Little Miss Sunshine

Convertida en película de culto, esta comedia dramática independiente fue una de las más queridas del año. Protagonizada por Abigail Breslin y Steve Carell, narra el viaje de una familia disfuncional que cruza Estados Unidos para acompañar a la niña más pequeña a un concurso de belleza infantil.

6. El laberinto del fauno

Dirigida por Guillermo del Toro, es una de las películas más aclamadas del cine en español. Protagonizada por Ivana Baquero, mezcla fantasía y drama histórico al contar la historia de una niña que escapa de la crudeza del franquismo a través de un mundo mágico y oscuro.

7. Los infiltrados (The Departed)

Este thriller policial le dio a Martin Scorsese su primer Oscar como director. Protagonizada por Leonardo DiCaprio, Matt Damon y Jack Nicholson, sigue el juego de engaños entre la policía y la mafia irlandesa en Boston.

8. Casino Royale

El estreno de Daniel Craig como James Bond marcó un giro más realista y oscuro para la saga. La película muestra los orígenes del agente 007 y su primera misión importante, combinando acción, espionaje y una nueva profundidad emocional del personaje.

9. Babel

Este drama coral dirigido por Alejandro González Iñárritu destacó por su narrativa global y entrecruzada. Protagonizada por Brad Pitt y Cate Blanchett, conecta historias que ocurren en distintos países y reflexiona sobre la incomunicación y las consecuencias de un solo acto.

10. X-Men: La batalla final

Uno de los estrenos más esperados de 2006 dentro del cine de superhéroes. Protagonizada por Hugh Jackman e Ian McKellen, aborda el conflicto entre humanos y mutantes a partir de la aparición de una cura que da inicio a una guerra entre los seguidores de Charles Xavier y los de Magneto.