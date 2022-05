Zac Efron quiere filmar High School Musical 4: "Espero que suceda"

Con motivo del estreno de Firestarter, su última película, Zac Efron habló de la posibilidad de retomar a Troy Bolton, su carismático personaje en High School Musical.

Hace 14 años, las puertas de East High se cerraban tras la graduación y el salto a la vida adulta de sus cantarines estudiantes. Pero ahora Zac Efron, quien dio vida al mitad bailarín, mitad jugador de baloncesto Troy Bolton, abrió la puerta a participar en una hipotética continuación de la saga High School Musical.

Con motivo del estreno de su nuevo thriller, Ojos de fuego (Firestarter), el intérprete confesó en una entrevista con E! News lo "increíble" que sería participar en un 'reboot' de High School Musical, la trilogía adolescente que lo catapultó a la fama. "Por supuesto, por supuesto. En serio, tener la oportunidad, de cualquier modo, de volver y trabajar con el equipo sería alucinante. Mi corazón todavía está ahí. Sería increíble. Espero que suceda", reveló el actor.

Pese a que Efron nunca renegó de la saga de Disney Channel, es cierto que desde que finalizó siempre mantuvo una cierta distancia hacia la misma. Si bien sus compañeros Vanessa Hudgens, Ashley Tisdale, Lucas Grabeel, Corbin Bleu y Monique Coleman se reencontraron en 2016 para filmar un programa especial para conmemorar el décimo aniversario de la primera entrega, Efron solo apareció de forma virtual en un mensaje pregrabado.

También, cuando el resto de los protagonistas, tanto de la saga original, como de High School Musical: The Musical: The Series, el reboot televisivo de Disney+, se unieron para cantar las canciones de la franquicia en un 'singalong' por videollamada en mitad de la crisis por COVID-19, Efron solo hizo acto de presencia para presentar una actuación. Sin embargo, ahora parece que el actor cambió de parecer y no cierra la puerta a volver a ponerse en la piel de Troy Bolton.

Zac Efron entra en el universo de Stephen King con Firestarter

Efron es el protagonista de la remake de Ojos de fuego, que ya tuvo una adaptación en 1984 protagonizada por Drew Barrymore. El actor interpreta a Andrew McGee, un joven padre que junto a su hija tendrá que huir de la corporación conocida como The Shop. En la novela del célebre Stephen King, Andrew es un estudiante que junto a su novia Vicky se inscribe a un experimento médico con una sustancia química llamada LOT-6. Aunque la mayoría de sujetos sufren terribles efectos secundarios, la joven pareja desarrolla poderes psíquicos: Andrew puede convencer y controlar la mente de la gente y Vicky es capaz de leer sus pensamientos.

Años después, juntos tienen una hija llamada Charlie, que heredó las habilidades especiales de sus padres. En el caso de la joven, desarrolla la piroquinesis, la capacidad de prender en llamas los objetos en los que se enfoca con la mente. Es entonces cuando The Shop se fija en ellos, y comienza una caza sin cuartel hacia la familia. La nueva adaptación está dirigida por Keith Thomas (The Possesion), con una historia del guionista de Halloween Kills, Scott Teems, y ya se estrenó en salas de cine.