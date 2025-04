Final explicado de "Holland", la película de Nicole Kidman.

En pocas semanas desde su estreno en Prime Video, Holland se convirtió en una de las películas más vistas y comentadas en Argentina y el mundo. No podía ser de otra manera: con Nicole Kidman como protagonista, el éxito estaba casi garantizado. La actriz estadounidense vuelve a brillar en un papel dramático y complejo, acompañada por Matthew Macfadyen y Gael García Bernal, en un thriller psicológico que combina tensión, paisajes de postal y un misterio que se va deshilachando poco a poco hasta llegar a un final tan inesperado como perturbador.

Ambientada en un pequeño y pintoresco pueblo de Michigan, donde los tulipanes y las raíces holandesas dominan la escena, Holland sigue a la familia Vandergroot: Nancy (Kidman), una maestra aparentemente feliz; Fred (Macfadyen), su enigmático esposo; y Harry (Jude Hill), su hijo. Lo que comienza como una vida perfecta en una comunidad tranquila, pronto se transforma en una pesadilla cuando Nancy empieza a sospechar que su esposo guarda un secreto oscuro. A continuación te explicamos su final.

Las sospechas de Nancy apuntan a una infidelidad, pero lo que descubre va mucho más allá: Fred, su esposo, no la está engañando con otra mujer, sino que lleva una doble vida como asesino. Con la ayuda de Dave (Gael García Bernal), un compañero de trabajo nuevo en el pueblo, Nancy comienza una investigación que la lleva a espiar a su marido, seguirlo y finalmente descubrirlo en pleno ataque a una víctima.

La tensión se dispara cuando Dave intenta confrontar a Fred, pero este logra sobrevivir al intento de detención. Al regresar a casa, Fred se encuentra con Nancy, quien, en un acto desesperado por proteger a su hijo, termina matándolo. El drama no termina ahí: en medio del caos, Dave intenta convencer a Nancy de acudir a la policía, pero ella, agotada y paranoica, lo empuja. Dave cae y una televisión le golpea la cabeza. Cuando Nancy vuelve a buscarlo, él ha desaparecido. Su destino queda envuelto en misterio, y todo indica que decidió huir del pueblo, dejando atrás la violencia y el racismo que sufrió por su origen mexicano.

El final de la película deja una última línea resonando en la mente del espectador: “Sometimes I wonder, was it even real?” (“A veces me pregunto: ¿fue real?”). Esta frase, compartida entre Nancy y Dave en una especie de epílogo, abre la puerta a múltiples interpretaciones.