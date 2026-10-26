Qué películas argentinas ver en Netflix: 3 recomendaciones para ver en octubre 2026

El cine argentino contemporáneo encuentra en las plataformas de streaming un canal masivo para expandir fronteras y conectar con públicos diversos a través de relatos íntimos. Una selección de El Destape Web pone el foco en títulos que funcionan como espejos de identidades, donde la ficción dialoga permanentemente con la memoria colectiva y las singularidades humanas. Se trata de obras que muestran la resiliencia, el dolor, los vínculos familiares y la búsqueda de sentido en contextos geográficos y culturales particulares. Estas tres películas buscan entender las tensiones y los afectos que atraviesan a la sociedad argentina contemporánea en la pantalla de Netflix.

Risa y la cabina del viento: dirigida por Juan Cabral y filmada en los gélidos paisajes de Tierra del Fuego, esta película entrelaza el realismo mágico con el drama familiar, a través de la historia de una niña de diez años que transita la pérdida de su padre. El relato combina elementos cotidianos con una dimensión de realismo mágico impulsada por una atmósfera melancólica y una lograda banda sonora. La crítica destaca la solvencia de su elenco, entre ellos Diego Peretti y Cazzu, y la potencia visual de sus locaciones australes para narrar el duelo. La fotografía prioriza los silencios, en los planos abiertos del sur, para acentuar el aislamiento emocional de la protagonista.

27 noches: bajo la dirección de Daniel Hendler, este largometraje toma como punto de partida un conflicto real sobre la autonomía y la vejez para narrar el caso de una mecenas recluida en una institución psiquiátrica por decisión de sus hijas. La película transita con equilibrio entre el drama y la tragicomedia, poniendo el acento en las disputas familiares y los mecanismos de control institucional. Su análisis resalta la precisión actoral para sostener un relato que cuestiona los mandatos sociales sobre la tercera edad. La puesta en escena expone la rigidez burocrática frente a la necesidad de libertad individual. MÁS INFO Series Carolina Álvarez, revelación de Netflix: "Estuve a nada de renunciar a la actuación" Por Ignacio Dunand