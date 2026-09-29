La película policial que arrasa en Prime Video: de qué trata este filme perfecto para un día nublado

Amazon Prime Video tiene entre sus películas más vistas un policial que engancha al espectador desde el principio y es perfecta para ver en un día nublado. Se trata de Wardriver, que ofrece una combinación precisa de crimen cibernético, ritmo vertiginoso y giros argumentales que sorprenden.

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Dirigida por Rebecca Thomas a partir de un guion de Daniel Casey, el largometraje sigue la historia de Cole, interpretado por Dane DeHaan, un hábil y solitario hacker que opera desde la movilidad de su vehículo; su especialidad es el wardriving, la práctica de recorrer las calles interceptando redes inalámbricas y vulnerando sistemas digitales. Bajo una ética personal justificadora, el protagonista sostiene que sus ataques se dirigen únicamente contra entidades corporativas y bancos, evitando perjudicar a individuos particulares.

El conflicto principal se desencadena cuando Oscar, un intermediario del mercado negro, lo recluta para llevar a cabo un golpe digital de escala superior: sustraer cerca de un millón de dólares a Sarah, encarnada por Sasha Calle. Sin embargo, la misión da un giro insospechado al descubrirse que la joven se encuentra atrapada en una peligrosa red criminal, lo que obliga al protagonista a replantear sus lealtades en un juego donde las fronteras morales se vuelven difusas.

Filmada en el estado de Utah y presentada en la industria cinematográfica tras su paso por el Festival de Cannes, la cinta reúne además las actuaciones de Mamoudou Athie, Jeffrey Donovan, William Belleau, Karina Gale y Cameron Lee Price. Con una ambientación densa y un desarrollo centrado en el espionaje digital, Wardriver se consolida como la recomendación perfecta para disfrutar de una tarde o noche frente a la pantalla.

Wardriver.

Elenco completo de Wardriver