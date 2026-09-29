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Amazon Prime Video

La película policial que arrasa en Prime Video: de qué trata este filme perfecto para un día nublado

El filme se ubica entre las películas más vistas de Amazon Prime Video con un atrapante thriller cibernético. Protagonizada por Dane DeHaan y Sasha Calle, la ficción es la opción ideal para disfrutar en un día nublado.

29 de septiembre, 2026 | 15.42
Wardriver

Amazon Prime Video tiene entre sus películas más vistas un policial que engancha al espectador desde el principio y es perfecta para ver en un día nublado. Se trata de Wardriver, que ofrece una combinación precisa de crimen cibernético, ritmo vertiginoso y giros argumentales que sorprenden.

Dirigida por Rebecca Thomas a partir de un guion de Daniel Casey, el largometraje sigue la historia de Cole, interpretado por Dane DeHaan, un hábil y solitario hacker que opera desde la movilidad de su vehículo; su especialidad es el wardriving, la práctica de recorrer las calles interceptando redes inalámbricas y vulnerando sistemas digitales. Bajo una ética personal justificadora, el protagonista sostiene que sus ataques se dirigen únicamente contra entidades corporativas y bancos, evitando perjudicar a individuos particulares.

El conflicto principal se desencadena cuando Oscar, un intermediario del mercado negro, lo recluta para llevar a cabo un golpe digital de escala superior: sustraer cerca de un millón de dólares a Sarah, encarnada por Sasha Calle. Sin embargo, la misión da un giro insospechado al descubrirse que la joven se encuentra atrapada en una peligrosa red criminal, lo que obliga al protagonista a replantear sus lealtades en un juego donde las fronteras morales se vuelven difusas.

MÁS INFO

Filmada en el estado de Utah y presentada en la industria cinematográfica tras su paso por el Festival de Cannes, la cinta reúne además las actuaciones de Mamoudou Athie, Jeffrey Donovan, William Belleau, Karina Gale y Cameron Lee Price. Con una ambientación densa y un desarrollo centrado en el espionaje digital, Wardriver se consolida como la recomendación perfecta para disfrutar de una tarde o noche frente a la pantalla.

Wardriver.

Elenco completo de Wardriver

  • Dane DeHaan como Cole

  • Sasha Calle como Sarah

  • William Belleau como Doug

  • Karina Gale como Anna

  • Cameron Lee Price como Freddie

  • Mamoudou Athie como Oscar

  • Jeffrey Donovan como Bilson

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