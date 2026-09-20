Actúan Gerardo Romano y Pablo Rago: la película argentina de suspenso ideal para una tarde de domingo

Para quienes buscan una propuesta de suspenso, intriga y drama social para disfrutar desde casa este domingo, el catálogo de Amazon Prime Video tiene una alternativa imperdible del cine nacional. Los Bastardos, largometraje dirigido por Pablo Yotich y lanzado en cines durante 2023, con un relato atrapante sobre las dinámicas de poder, la corrupción e impunidad en el conurbano bonaerense.

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Inspirada en sucesos reales ocurridos en la localidad de Merlo, la trama se adentra en los costados más oscuros de la política territorial. La historia contrapone la figura de un intendente omnipotente que teje una estructura mafiosa para amedrentar a la población y eliminar competidores, contra el surgimiento de una dirigencia joven liderada por Gustavo "Tano" Menéndez, decidida a poner fin a décadas de hegemonía e intimidación.

El gran atractivo de la producción radica en su ambicioso e histórico despliegue actoral: Gerardo Romano asume el papel del implacable jefe territorial, desplegando la intensidad dramática que lo caracteriza para dar vida al antagonista principal. Junto a él, Pablo Rago encabeza un reparto de primeras figuras que incluye a Pablo Yotich, Gustavo Garzón, Virginia Lago, Nacha Guevara, Alejandro Fiore, Vanesa González, Sergio Surraco y el recordado Arturo Bonín.

Con un ritmo que no da tregua y una ambientación realista que refleja las tensiones sociales de la época, la película logra enganchar al espectador desde el primer minuto. Su llegada a las plataformas de streaming consolida a este thriller como una de las opciones más potentes dentro del cine argentino para pochoclear este domingo.

Los bastardos.

Elenco completo de Los bastardos