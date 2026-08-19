La película de invasión, ciencia ficción y terror que triunfa en Netflix: lidera el ranking de lo más visto en Argentina

La historia está protagonizada por Greta Lee y Wagner Moura, quienes interpretan a Ann y Jason, una pareja que vive junto a sus hijos.

Netflix incorporó a su catálogo La última casa, una película de ciencia ficción, terror y suspenso que plantea una situación extrema: una familia queda atrapada dentro de su propio hogar mientras una amenaza desconocida permanece en el exterior.

La producción, titulada The Last House, llegó a la plataforma el 7 de agosto y ya lidera en el ranking de las más vistas en Argentina.

La historia está protagonizada por Greta Lee y Wagner Moura, quienes interpretan a Ann y Jason, una pareja que vive junto a sus hijos. Todo cambia cuando una fuerza inexplicable sella las puertas y ventanas de la vivienda e impide que cualquiera de ellos pueda salir. Al mismo tiempo, una lluvia persistente cubre el exterior y, entre el agua, comienzan a aparecer extrañas criaturas.

¿De qué se trata La última casa?

La familia Delgado debe adaptarse a una situación que inicialmente parece temporal, pero que termina extendiéndose durante años. Con las salidas bloqueadas y sin posibilidad de conocer qué sucede realmente afuera, Jason, Ann y sus hijos tienen que administrar los alimentos, conseguir agua y encontrar nuevas formas de subsistir dentro de la vivienda.

El paso del tiempo modifica por completo el escenario. La casa deja de ser solamente el lugar donde la familia busca refugio y se convierte en el centro de su supervivencia. El deterioro de los objetos y los cambios en los integrantes de la familia acompañan el avance de la historia, que transcurre durante más de cinco años.

La amenaza exterior también adquiere cada vez mayor importancia. Las criaturas que aparecen bajo la lluvia no son presentadas inicialmente de manera clara, por lo que la familia debe intentar descubrir qué son y por qué mantienen la vivienda aislada.

Uno de los principales giros de la película está relacionado precisamente con el origen de estos seres. No se trata de una invasión extraterrestre convencional. La historia plantea que son organismos que existían en las profundidades del océano desde mucho antes de la aparición de los seres humanos, según explicó su director, Louis Leterrier, en diálogo con Netflix Tudum.

La producción también pone el foco en las estrategias que la familia desarrolla para mantenerse con vida. Jason encuentra formas de obtener alimentos desde el interior de la vivienda, mientras el grupo aprovecha distintos espacios de la casa para cultivar y recolectar agua. Para trabajar estos aspectos, el equipo contó con la participación de la consultora de supervivencia Megan Hine.

Ficha técnica de La última casa