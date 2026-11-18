La leyenda de Tarzán se ubica entre los títulos más elegidos dentro del catálogo de HBO Max a pesar de haber sido lanzada al mercado hace diez años. Dirigida por David Yates sobre el célebre personaje literario creado por Edgar Rice Burroughs, la cinta ofrece una combinación de acción, drama histórico y despliegue visual que funciona como una alternativa ideal para disfrutar en casa durante una tarde de lluvia, tanto en solitario como en compañía.

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Alexander Skarsgård encabeza el elenco en el papel central, acompañado por un reparto de figuras internacionales integrado por Margot Robbie, Christoph Waltz, Samuel L. Jackson, Djimon Hounsou y Jim Broadbent. El guion, escrito de manera conjunta por Stuart Beattie, Craig Brewer, John Collee y Adam Cozad, propone una mirada distinta sobre el mito clásico al situar la acción varios años después de que el protagonista abandonara su hogar salvaje.

La trama comienza en Londres, donde el hombre alguna vez conocido como Tarzán lleva una existencia tranquila y acomodada bajo su identidad aristocrática de John Clayton III, Lord Greystoke, junto a su esposa Jane. Ese equilibrio se interrumpe cuando el rey belga Leopoldo lo convoca para regresar al Congo como emisario comercial del Parlamento Británico.

Aunque Clayton rechaza inicialmente la propuesta, el estadounidense George Washington Williams lo persuade para aceptar el viaje con el objetivo de acompañarlo e investigar presuntas atrocidades cometidas bajo el mandato del monarca europeo. Sin embargo, al volver a la selva africana, el protagonista descubre que esa misión encubre una trampa de ambición y venganza orchestrada por el capitán belga Leon Rom, situación que lo obliga a recuperar sus instintos más primitivos para sobrevivir y proteger a los suyos.

La Leyenda de Tarzán.

Elenco completo de la película La Leyenda de Tarzán