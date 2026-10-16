Palito Ortega, a corazón abierto: cómo serán los encuentros especiales en Buenos Aires.

Palito Ortega se prepara para volver a encontrarse con el público porteño con dos presentaciones especiales en el Teatro Ópera. En el marco de su gira Por Siempre, el artista ofrecerá funciones el viernes 16 y el viernes 23 de octubre, en un espectáculo que recorre los grandes hitos de una trayectoria que forma parte de la historia del entretenimiento argentino.

{{{htmlAmp}}}

Con la primera fecha a la vuelta de la esquina, crece la expectativa por estas dos noches en las que el cantante volverá a compartir con sus seguidores algunas de las canciones que marcaron distintas épocas. Para ambas presentaciones quedan las últimas entradas disponibles.

La propuesta invita a recorrer una carrera de más de seis décadas, con un repertorio que conserva su lugar en la memoria popular. Entre los clásicos que forman parte de su historia se encuentran “Un muchacho como yo”, “Corazón contento”, “Sabor a nada”, “Despeinada” y “Muchacho que vas cantando”.

Palito Ortega: dos fechas para reencontrarse con su público

La gira Por Siempre llevó a Palito Ortega a distintos escenarios de la Argentina y también del exterior. Durante los últimos meses, el artista se presentó en ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, Paraná, Salta, Catamarca, Córdoba, Junín y La Plata, además de Lomas de Zamora, Cañuelas y Montevideo.

Este recorrido refleja la vigencia de un artista que logró construir un vínculo con varias generaciones. Sus canciones, asociadas a distintas etapas de la vida de sus seguidores, se mantienen como parte del repertorio popular y encuentran en cada presentación una oportunidad para renovar ese encuentro.

La gira Por Siempre llevó a Palito Ortega a distintos escenarios de la Argentina y también del exterior.

La historia de Palito Ortega también está atravesada por una trayectoria de superación: Ramón Bautista Ortega nació en Lules, Tucumán, y llegó a convertirse en una de las figuras más reconocidas del espectáculo argentino. Desde sus comienzos hasta la actualidad, su carrera se extendió más allá de los escenarios y dejó una marca en la cultura popular.

Cómo conseguir entradas para ver a Palito Ortega

Las próximas presentaciones de Palito Ortega serán el viernes 16 y el viernes 23 de octubre, ambas en el Teatro Ópera de Buenos Aires. De acuerdo con la organización, quedan las últimas localidades disponibles para las dos funciones. Las entradas se pueden adquirir a través de Ticketek.