Palito Ortega habló sobre la separación de Emanuel y Julieta Prandi: "No puedo..."

Al retirarse de la ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, Palito Ortega fue consultado sobre la separación de Emanuel Ortega, y la actriz Julieta Prandi.

Al finalizar la ceremonia de los Premios Martín Fierro de la Música 2026, el cantautor Palito Ortega fue consultado por un móvil de Desayuno Americano (America TV) sobre la repentina separación amorosa de su hijo, Emanuel Ortega, y la actriz Julieta Prandi. Sin embargo, el músico fue contundente con su respuesta sobre los recientes hechos.

{{{htmlAmp}}}

El reconocido cantante recibió durante el evento el galardón a la trayectoria en la música popular y protagonizó un emotivo momento en el escenario. Aun así, prefirió no hablar sobre el escándalo que rodea a la familia. En ese marco, mientras se preparaba para retirarse del lugar, evitó dar detalles sobre la noticia: "No puedo hablar de ese tema".

La modelo y el cantante se habían casado el 15 de septiembre de este año en el Registro Civil de San Isidro, durante una ceremonia íntima junto a familiares y amigos. Sin embargo, el 12 de octubre, Prandi anunció a través de sus redes sociales que había decidido poner fin a la relación.

El duro comunicado de Julieta Prandi en sus redes sociales

En ese marco, la actriz decidió compartir con sus seguidores de Instagram la decisión que tomó respecto a su relación con Emanuel Ortega: "Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel".

Julieta Prandi comunicó en sus redes sociales su separación con Emanuel Ortega.

Luego, señaló que optó por compartir la noticia de la ruptura ya que prefiere no tener que lidiar con falsos rumores: “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.