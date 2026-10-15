Martín Ortega rompió el silencio y habló sobre la separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi Durante un diálogo con Fede Flowers para LAM (América TV).

Durante un diálogo con Fede Flowers para LAM (América TV), el hijo de Palito Ortega y hermano de Emanuel Ortega, Martín Ortega, se refirió a la separación del cantante con Julieta Prandi y lanzó un comentario sobre la modelo que, hasta el momento, era desconocido: "Julieta es celosa. No la conozco demasiado, pero sé que ella es celosa".

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Todo esto ocurre en paralelo luego de que surgieran rumores en programas de espectáculos en donde se originó una polémica que asegura que la modelo habría descubierto situaciones y comunicaciones comprometedoras del músico en su estudio de grabación. Sin embargo, la actriz pidió que dejaran de difundirse versiones sobre la ruptura y manifestó su necesidad de tomarse un tiempo para ella: “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora”.

Finalmente, el hermano del músico señaló: "Nos sorprendió a todos. A mí lo único que me importa es que mi hermano esté bien. Escuché muchas cosas. El estudio de grabación es un lugar que para Emanuel es muy importante, no es un bulo de Emanuel. Es un lugar serio de trabajo. Él tiene en el segundo piso una especie de departamentito en el segundo piso porque a veces graba toda la noche. Es un espacio de trabajo, no una fiesta".

La escandalosa separación de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Julieta Prandi confirmó su separación de Emanuel Ortega el 12 de octubre de 2026, después de seis años de relación y apenas 27 días de matrimonio. La noticia fue comunicada por Prandi a través de una historia de Instagram, en la que expresó su tristeza por el final de la relación y explicó que había decidido dar un paso al costado.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación.

En su mensaje, la actriz señaló que prefería anunciar la ruptura antes de que comenzaran a circular especulaciones sobre su vida privada. También hizo referencia a los acuerdos que existen dentro de cada pareja y sostuvo que algunos no son negociables, aunque evitó explicar qué ocurrió entre ellos.