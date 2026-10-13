Se filtró un picante mensaje de Julieta Prandi hablando sobre Emanuel Ortega: "Por favor"

La conductora Laura Ubfal reveló un mensaje de Julieta Prandi en el que se refirió a las versiones que comenzaron a circular sobre su separación con Emanuel Ortega.

Luego de la polémica que se generó por la separación amorosa de Julieta Prandi y el cantante Emanuel Ortega, a tan solo 27 días de haberse casado por civil, Laura Ubfal dio a conocer un mensaje inédito de la actriz en el que se refirió a las versiones que comenzaron a circular sobre el cantante.

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En ese marco, la conductora de América TV publicó un mensaje que refleja el malestar de Prandi ante las especulaciones sobre su vida privada. A través de sus palabras, la actriz pidió que dejaran de difundirse versiones sobre la ruptura y manifestó su necesidad de tomarse un tiempo para ella: “Por favor, tratá de que no digan más estupideces. Es lo que escribí y no voy a decir nada más. Necesito descansar y reencontrarme ahora”.

Estas declaraciones surgieron en medio de los rumores sobre una supuesta infidelidad de Ortega. Anteriormente, Ángel de Brito había asegurado que el músico habría mantenido una relación con otra mujer en un estudio de grabación y que Prandi se habría enterado de esa situación. Sin embargo, estas versiones no fueron confirmadas por los protagonistas.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación con Emanuel Ortega

La noticia de la ruptura fue confirmada por la modelo, quien decidió compartir con sus seguidores de Instagram unas palabras sobre el reciente hecho: “Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”.

El comunicado de Julieta Prandi tras su separación.

Finalmente, señaló: “Prefiero decirlo ahora, a tener que soportar dentro de unos días, las mil hipótesis y supuestos que nada tendrán que ver, seguramente, con la verdad. Más allá de los papeles, que en definitiva no significan nada, cada pareja es un mundo, con sus propios acuerdos, algunos no son negociables”.