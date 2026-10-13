Ángel de Brito reveló el escandaloso motivo por el que Julieta Prandi dejó a Emanuel Ortega: "Vamos a decir la verdad"

El mundo del espectáculo quedó totalmente en shock tras conocerse la noticia de la repentina separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega. La pareja, que llevaba seis años de relación y venía de celebrar su casamiento el pasado 15 de septiembre, puso punto final al vínculo en medio de un mar de rumores e incógnitas. Sin embargo, Ángel de Brito no tardó en salir al cruce al aire para destapar la olla y mandar al frente a los protagonistas con una fuertísima versión de lo sucedido.

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Durante la transmisión en vivo, mientras la modelo compartía el comunicado oficial confirmando la ruptura, el periodista y conductor de LAM fue al hueso y no se guardó nada. “Vamos a decir la verdad: nos había llegado que él tenía una relación con una chica en un estudio de grabación y que ella lo había descubierto", disparó picante de Brito sin ningún tipo de anestesia.

Según el relato expuesto en el ciclo de espectáculos, el descubrimiento de ese supuesto affaire desencadenó una fuertísima crisis entre Prandi y el músico. Si bien mantuvieron una charla posterior en la que intentaron recomponer las cosas —instancia en la que Ortega terminó pidiéndole matrimonio unos tres meses antes de la boda—, el matrimonio duró apenas unas semanas antes del colapso definitivo.

El mensaje de Julieta Prandi y la postura de su entorno

Las sospechas se incrementaron con el propio texto que la conductora eligió difundir para dar la noticia. "Cada pareja es un mundo con sus propios acuerdos, algunos no son negociables", expresó Julieta en sus redes, dejando entrelíneas que ocurrió un quiebre determinante que destruyó la confianza de la pareja de manera irreparable.

Ángel de Brito filtró los motivos de la sorpresiva separación entre Julieta Prandi y Emanuel Ortega tras casarse.

Por otra parte, desde la panelista Karina Iavícoli se intentó entablar diálogo directo con la modelo, quien prefirió mantenerse al margen de las cámaras para atravesar el duro momento personal. "No estoy para salir al aire. Esto es todo lo que voy a decir ahora. Necesito hacer mi duelo y mi proceso”, contestó de forma contundente la conductora, pidiendo respeto y tiempo ante semejante revés amoroso.