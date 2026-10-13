Julieta Prandi anunció que se separó de Emanuel Ortega a solo un mes de casarse

A apenas 27 días de casarse, la modelo y presentadora Julieta Prandi anunció su separación del músico Emanuel Ortega. La noticia cayó como una bomba en el mundo del espectáculo ya que no habían circulado rumores ni versiones de un distanciamiento de la pareja.

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“Hoy, después de seis años de haber iniciado esta historia de amor, con mucho dolor, tengo que decir que decidí dar un paso al costado en mi relación con Emanuel”, escribió Prandi en sus redes y agregó: “Prefiero decirlo ahora, antes que tener que soportar dentro de unos días las mil hipótesis y supuestos que, seguramente, nada tendrán que ver con la verdad”.

Hace casi un mes, el casamiento de la pareja de famosos había sido de muy bajo perfil. No se conocen muchos detalles, excepto una ausencia que reveló el periodista Ángel de Brito. Durante una emisión de su programa en Bondi Live, De Brito relató que, mientras la pareja celebraba su unión rodeada de familiares y amigos, la hermana del cantante fue vista en una escena completamente distinta: tomando un café en una confitería de Palermo, en la calle República Árabe Siria. El contraste entre ambas postales no pasó desapercibido y de inmediato despertó especulaciones sobre un posible conflicto familiar detrás de la decisión.

Lo último en el juicio por abuso sexual a su ex pareja

A principio de este mes, la defensa de su ex pareja Claudio Contardi presentó un recurso contra la condena que recibió por abuso sexual agravado y violencia de género contra Prandi. Los abogados Francisco Oneto e Ignacio Alvarado presentaron ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense la sentencia que había sido confirmada por el Tribunal de Casación con una reducción de la pena.

El planteo de la defensa aporta varios elementos para que se considere revisar el caso. En particular, los abogados indicaron que existen entrevistas periodísticas hechas por Prandi durante el período en el que habrían ocurrido los hechos denunciados y señalaron que allí la conductora habría ofrecido otras versiones.

Contardi había sido condenado en agosto del 2025 a 19 años de prisión por abuso sexual agravado y violencia de género contra Julieta Prandi. La sentencia fue posteriormente revisada por el Tribunal de Casación bonaerense.