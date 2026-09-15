Ángel De Brito reveló la polémica trama detrás del casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega: "Medio tenso"

Ángel De Brito volvió a ocupar el centro de la escena mediática al destapar nuevos detalles sobre el casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega. El conductor, que ya había sido quien confirmó la primicia del enlace, esta vez se enfocó en un dato que generó sorpresa entre los seguidores del universo del espectáculo: la inesperada ausencia de Julieta Ortega, hermana del novio, en la ceremonia realizada en San Isidro.

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Una ausencia que llamó la atención

Durante la última emisión de su programa en Bondi Live, De Brito relató que, mientras la pareja celebraba su unión rodeada de familiares y amigos, la hermana del cantante fue vista en una escena completamente distinta: tomando un café en una confitería de Palermo, en la calle República Árabe Siria. El contraste entre ambas postales no pasó desapercibido y de inmediato despertó especulaciones sobre un posible conflicto familiar detrás de la decisión.

Julieta Ortega no estuvo presente en el casamiento de su hermano.

El cruce con De Brito

El periodista contó que un día antes había logrado comunicarse telefónicamente con Julieta Ortega para consultarle por sus planes. Según describió, el clima del intercambio se volvió incómodo apenas surgió el tema. "Le dije: mañana ¿qué tenés que hacer?", relató De Brito, y agregó que la respuesta de ella fue esquiva, entre balbuceos y silencios que delataban su incomodidad ante la pregunta.

El conductor no se guardó detalles y sumó que, tras esa charla tensa, decidió escribirle nuevamente para confirmar información, pero esta vez no obtuvo ningún tipo de respuesta. "Me podía decir 'che, no podía hablar'. No me contestó directamente", explicó, remarcando que el silencio posterior reforzó las sospechas sobre una interna dentro del entorno familiar.

Especulaciones sobre el vínculo

De Brito también aportó un dato que podría explicar el trasfondo del faltazo: trascendió que Julieta Ortega mantendría una relación cercana con la ex pareja de Emanuel, vínculo que -según se especula- podría haber influido directamente en su decisión de no asistir al casamiento. Por el momento, ni Julieta Ortega ni el entorno de los novios salieron a confirmar o desmentir esta hipótesis.

Con el correr de las horas, se espera que surjan nuevas precisiones sobre lo ocurrido, en medio de un boom mediático que puso a la boda de Prandi y Ortega en el centro de la conversación del espectáculo.