Perantuono y las dimensiones de vínculo con el periodismo desde la edición y la redacción

Actualmente como editor en la revista La Agenda y redactor en la española COOLT, Pablo Perantuono está seguro de que volverá a la ficción después de su primera novela y adelanta que está trabajando en un perfil con Fernando ("Fero") Soriano del que solo dice que "es un personaje conocido y que, a través de su vida, se puede contar la historia de la Ciudad de Buenos Aires de los últimos 50 años".

-Télam: ¿Cómo fue la idea de recopilar estos textos?

-Pablo Perantuono: Fue de Matías Bauso, editor de La Crujía. Yo alguna vez había fantaseado con esa idea, sabía que tenía un montón de perfiles y entrevistas de mucha profundidad a lindos personajes. Había como 25 y los fuimos depurando con la gente de la editorial, con Matías y Sabrina Sosa, que fue la editora final, y se armó este cuerpo con buen volumen de personajes. La idea era que fuera heterogéneo, que tuviera varios matices. Hay músicos, escritores, escritoras, celebrities como Guillermo Coppola, leyendas como Palito Ortega o Leonardo Favio.

-T: Nombrás Noticias como lugar clave en tu formación, ¿Por qué?

-P.P.: Sí, fue clave para lo bueno y para lo malo. A veces no me enorgullecía de las tapas de Noticias, como te pasa en todos los medios, sin embargo en la dinámica interna fue un lugar muy exigente, tuve editores muy exigentes. Empecé como colaborador y estuve cinco años y pico, iba todos los días, teníamos un equipo de investigación, realmente fue la colimba para mí. Me fui de Noticias en el 2003 y en Clarín estuve entre 2010 y 2012 en la sección Sociedad que es muy compleja por la diversidad de notas que tenés que hacer. Ahí estaba empezando a mudar de piel, me di cuenta que no era mi lugar y me fui.

-T: Sos editor en La Agenda, ¿cómo es ese trabajo de edición con textos tan personales, con una atmosfera de intimidad?

-P.P.: Por su naturaleza de estar en Internet, incorporar firmas de gente joven, de tener primera persona, es una revista con un estilo muy contemporáneo en el sentido que incorporó todos los atributos que trajeron los blogs, con un aliento muy intimista. Se permitió la mirada personal, cuando en los '80, '90 no se permitía la primera persona, la pregunta era "¿quién sos para escribir en primera? Vargas Llosa puede escribir en primera, Paul Auster". De algún modo los cambios que operaron dentro del periodismo, internet, etc. permite que puedas hacer esas cosas.

Con información de Télam