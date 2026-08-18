Olivia Nuss sobre los desafíos de interpretar a Sofía Gala en la serie de Moria: "Lo más importante es captar la esencia, la energía y confiar".

Cuando Olivia Nuss empezó a estudiar teatro tenía el sueño latente y voraz de convertirse en actriz. Después de varias "frustraciones", que no eran más que etapas de aprendizaje, un papel sumamente desafiante llegó para ponerla a prueba: interpretar a Sofía Gala en la serie de Moria Casán. Aunque si bien ya había tenido una gran oportunidad hace algunos años, al interpretar a Malena, la protagonista de la serie de Cromañón, la joven actriz asegura que para interpretar a la hija de la diva argentina tuvo que "poner el cuerpo" de una forma diferente.

Hace tan solo unos días atrás, el viernes 14 de agosto para ser más precisos, Netflix estrenó en su catálogo la serie biográfica de Moria Casán, una de las divas más mediáticas de Argentina. Lo que diferencia a esta serie de otras es que está relatada desde un lado humano y sensible, por lo que logró conquistar el corazón de los argentinos y se volvió tendencia en redes sociales. Las actuaciones en particular fueron el tema más hablado entre los espectadores, sobre todo el hecho de haber logrado captar la esencia de cada persona y llevarla a la pantalla sin caer en la sátira. Pero Olivia, que lo vivió en carne propia, contó a El Destape que fue un recorrido introspectivo y de mucho trabajo.

"Fue un desafío enorme pero muy lindo. Actoralmente fue un viaje muy rico para mi y muy transformador por la personalidad que tiene ella y que además me llevó a mí a ampliar muchos rangos personales y actorales. Además cómo la serie se narra en diferentes épocas, no tenía que interpretar a una sola Sofía Gala sino a las distintas Sofías Galas de cada época", aseguró Nuss sobre los desafíos de ponerse en la piel de Sofía Gala Castiglione, con sus luces y su oscuridad.

Pero hay algo muy difícil a la hora de interpretar a un personaje tan reconocido y con tanto carácter que es no caer en la imitación: no se trata de ser el vivo reflejo de la persona, sino de captar aquellos rasgos icónicos de la personalidad y poder interpretarlos. "Hay algo muy divertido de interpretar a alguien real que tenés la oportunidad de verla, de buscar archivo y tomar la energía o la esencia de ese personaje, pasarlo por tu cuerpo y confiar en que una vez que lo pases por tu cuerpo el resultado va a ser totalmente distinto al de la persona real", reflexiona Nuss. Además, agrega: "Y eso es lo lindo también, que todo el elenco de esta serie que es impresionante lo que está haciendo es una interpretación del personaje que le toca".

Además de ponerse en la piel de un personaje ya conocido, el desafío también está en contar situaciones personales e íntimas de las personas reales, con respeto, para poder hacerla públicas. "Por más que pensemos que es un personaje que conocemos, como pasa con Moria o Sofía que son personajes de nuestra cultura general, la serie muestra otras cosas, escenas muy íntimas que también hay que imaginarse. Creo que se trata de eso, tomar la esencia y la energía y confiar en que se va a transformar en algo subjetivo y personal", sentenció Olivia.

De la escuela de teatro a las grandes plataformas de streaming: el camino de Olivia Nuss en la actuación

Llegar al papel de Sofía Gala no fue un camino lineal para Olivia, sino que más bien estuvo lleno de miedo, incertidumbre y frustración, pero también de mucho aprendizaje. "Yo estudié teatro desde muy chica y siempre quise ser actriz, después empecé a estudiar cine y tuve la sensación de que ser actriz era medio un sueño frustrado. Hoy lo pienso y me da risa claramente porque era un bebé de 18 años y pensaba que ya no tenía oportunidades", cuenta entre risas.

Pero un día, su vida pegó un volantazo: mientras estudiaba cine llegó el casting de Cromañón y quedó para el papel protagónico. "Era lo primero profesional en lo que trabajaba. Ese fue un antes y un después en mi vida y en mi carrera. La escuela de cine en vez de alejarme de la actuación, me estaba formando y en el medio encontré otra pasión", aseguró la joven.

Hoy, disfruta el éxito de este papel que le supuso tantos desafíos, pero también se prepara para lo que viene: quiere seguir formándose y sumergiéndose en propuestas que la saquen de su zona de confort. Ahora estrena en Venecia una película grabada en Brasil sobre la última dictadura militar argentina, que no se pudo hacer a nivel nacional por falta de financiamiento, y en noviembre saldrá su primer papel en comedia dentro de una seria grabada en colaboración entre Luzu Tv y Disney.