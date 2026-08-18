Así es la casa de Moria Casán: la mansión de lujo de la diva de la TV argentina

Moria Casán disfruta de la tranquilidad de su casa en Parque Leloir, rodeada de naturaleza y espacios pensados para el descanso

Moria Casán construyó una identidad inconfundible también fuera de los escenarios y las pantallas. Su particular estilo se refleja en cada rincón de su hogar, un refugio rodeado de naturaleza donde el arte, el diseño y los detalles extravagantes conviven con espacios pensados para el descanso y la vida cotidiana.

Moria Casán eligió Parque Leloir como su refugio

La diva de la televisión argentina encontró hace años su lugar en Parque Leloir, una zona reconocida por sus calles sinuosas y su abundante vegetación. El paisaje, que alguna vez fue diseñado por el arquitecto, paisajista y urbanista francés Carlos Thays, llevó a que el lugar fuera conocido como “el Cariló del Oeste”.

En medio de ese entorno natural, Moria Casán instaló una imponente casona de aproximadamente 300 metros cuadrados sobre un terreno de 1.000 metros cuadrados. La propiedad está rodeada de árboles, plantas, flores y fuentes que aportan un clima de tranquilidad y privacidad.

El exterior también cuenta con un departamento y una gran piscina, uno de los espacios preferidos de la actriz y conductora para comenzar sus mañanas.

Así es el living de la casa de Moria Casán

Uno de los ambientes principales de la propiedad es el living, que fue remodelado por completo y combina comodidad con una estética marcada. El espacio cuenta con grandes sillones negros acompañados por almohadones blancos y una enorme pantalla LED que ocupa un lugar central.

El living de la propiedad combina grandes sillones, una pantalla LED y amplios ventanales que conectan el interior con el verde del exterior.

Los ventanales de grandes dimensiones permiten el ingreso de abundante luz natural y conectan visualmente el interior con el entorno verde de Parque Leloir. La luminosidad, además, aporta calidez a un ambiente en el que cada elemento fue elegido de manera deliberada.

En una entrevista con Revista Caras, Moria Casán explicó: “Cada ambiente de mi casa está creado como una escenografía. En todos soy yo y los siento perfectos”.

El arte y la decoración son protagonistas

La personalidad de Moria Casán también aparece en la decoración de la mansión. Las paredes enteladas con estampados de leopardo conviven con sillones en tonos rojos y violetas, diferentes juegos de luces y muebles de diseño.

Uno de los sectores más llamativos está compuesto por una mesa de acrílico acompañada por sillas con rueditas. El conjunto se encuentra debajo de un techo que funciona prácticamente como una galería de arte.

La colección incluye obras de reconocidos artistas y piezas de distintas características. Entre ellas se encuentran trabajos de Humberto Poidomani, Cardinale, “La Maternidad” de Castagnino, Pont Vergés y Nicolás Rubio. También hay una pintura erótica de León Casiano, además de esculturas e intervenciones realizadas en acrílico.

El arte ocupa un lugar central en la decoración de la casa de Moria Casán, con obras de reconocidos artistas y piezas de estilos diversos.

Una mansión que refleja el estilo de Moria Casán

Más que una vivienda convencional, la casa funciona como una extensión de la personalidad de su dueña. La combinación entre naturaleza, arquitectura, arte y una decoración sin temor a los excesos convierte a la propiedad de Parque Leloir en un espacio tan particular como Moria Casán.

El resultado es un refugio alejado del ritmo de la televisión, pero sin perder ninguno de los rasgos que caracterizan a la diva: teatralidad, sofisticación, colores intensos y una fuerte presencia artística.