La historia de amor de Moria Casán y Luis Vadalá: así fue el romance de la vedette y el comerciante

Moria Casán y Luis Vadalá comenzaron su relación en 1990, poco después de la separación de la artista de Mario Castiglione.

La historia de Moria Casán y Luis Vadalá atravesó más de una década y estuvo marcada por el amor, la convivencia y una exposición mediática permanente. El romance comenzó a principios de los años 90, cuando la vedette ya era una de las grandes figuras del espectáculo argentino y él todavía llevaba una vida alejada de las cámaras.

Cómo comenzó el romance de Moria Casán y Luis Vadalá

La relación entre Moria Casán y Luis Vadalá comenzó en 1990, poco después de la separación de la artista de Mario Castiglione, padre de su hija, Sofía Gala. Por entonces, Vadalá se dedicaba a actividades comerciales y mantenía un perfil mucho más bajo que el de la vedette.

El vínculo con Moria modificó rápidamente esa situación. La pareja comenzó a aparecer en revistas y programas de espectáculos, convirtiéndose en una presencia habitual de la televisión de aquella época. Vadalá pasó de ser un hombre prácticamente desconocido para el gran público a ser identificado como la pareja de una de las mujeres más famosas del país.

El romance se desarrolló durante una etapa de gran popularidad para Moria, quien se encontraba consolidada tanto en el teatro como en la televisión. La exposición de ambos hizo que cada aspecto de la relación fuera seguido de cerca por los medios.

Una relación marcada por la fama y la exposición

Durante los años que permanecieron juntos, Moria Casán y Luis Vadalá compartieron una vida atravesada por la popularidad, la convivencia y el interés constante de la prensa. Las revistas de espectáculos seguían sus movimientos y el comerciante comenzó a ocupar un lugar cada vez más frecuente en los programas de televisión.

Para Vadalá, sin embargo, esa exposición tuvo consecuencias que fueron más allá de la fama. Años después, contó que su relación con la artista había afectado su privacidad y también sus posibilidades de desarrollar una carrera propia dentro del ambiente artístico.

El reconocimiento que obtuvo por ser pareja de Moria terminó convirtiéndose en una característica difícil de separar de su identidad pública. Mientras la actriz continuaba ampliando su trayectoria, él intentaba encontrar un lugar propio dentro de un mundo en el que había ingresado principalmente por su vínculo sentimental.

Por qué se separaron Moria Casán y Luis Vadalá

La relación llegó a su final en 2001, después de más de diez años. La ruptura estuvo acompañada por fuertes conflictos y una importante repercusión mediática. Moria reconoció públicamente que había atravesado situaciones de infidelidad durante la pareja y que, después de varias discusiones, decidió ponerle fin al vínculo.

La separación rápidamente se convirtió en uno de los grandes escándalos del espectáculo argentino de comienzos de siglo. Las diferencias entre ambos llegaron a los programas de televisión y también derivaron en una disputa judicial relacionada con las declaraciones públicas que podían realizar sobre el otro.

El final del romance marcó un quiebre definitivo. A partir de entonces, ambos comenzaron a transitar caminos separados y la relación que durante años había ocupado espacio en los medios quedó convertida en uno de los romances más recordados de la televisión argentina.

El romance convirtió a Luis Vadalá en una figura habitual de los medios, pese a que hasta entonces mantenía un perfil alejado de las cámaras.

Qué pasó con Luis Vadalá después de la separación

Tras la ruptura, Vadalá intentó continuar vinculado al ambiente artístico y recuperar un perfil propio. Uno de los momentos más recordados de esa etapa ocurrió en 2007, cuando ingresó a Gran Hermano Famosos.

Su participación, sin embargo, terminó antes de lo previsto debido a un episodio de salud. Además, el contrato incluía una cláusula que le impedía hablar sobre Moria con sus compañeros, una condición que reflejaba el peso que todavía tenía aquella relación en su vida pública.

Luis Vadalá murió en julio de 2023, a los 69 años, luego de permanecer internado durante varios días en el Hospital Británico. Su fallecimiento volvió a recordar el intenso romance que había protagonizado junto a Moria Casán durante una década marcada por el amor y una exposición mediática pocas veces vista en el espectáculo argentino.