Nuevas entradas para Zoe Gotusso en el Teatro Coliseo 2026: precios y fechas de cuándo toca

Zoe Gotusso vuelve a presentarse en Buenos Aires y, ante la rápida respuesta de su público, tendrá dos noches consecutivas en el Teatro Coliseo. El show previsto para el 17 de diciembre ya está agotado y la cantante anunció una nueva función para el viernes 18.

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La nueva fecha será parte de Un día de verano, el espectáculo con el que Gotusso despedirá su gira 2026. Los tickets para el segundo show ya están disponibles y se pueden adquirir únicamente a través de Ticketek.

Zoe Gotusso en el Teatro Coliseo: cuándo toca

La presentación de Un día de verano tendrá dos funciones en el Teatro Coliseo:

17 de diciembre de 2026: entradas agotadas.

entradas agotadas. 18 de diciembre de 2026: nueva fecha, con entradas disponibles.

De esta manera, la artista cerrará su gira 2026 con dos noches consecutivas en una de las salas más emblemáticas de Buenos Aires. La nueva función se anunció después de que el primer espectáculo alcanzara el sold out, una señal del interés que genera el regreso de la artista a los escenarios porteños.

Zoe Gotusso.

Cuánto salen las entradas para Zoe Gotusso

Los precios varían de acuerdo con la ubicación dentro del Teatro Coliseo. El valor final parte de $45.200 y llega hasta $96.050, de acuerdo con los precios informados para la nueva función.

Platea fila 1 a 10: $96.050

$96.050 Platea fila 11 a 20: $84.750

$84.750 Platea fila 21 a 25: $79.100

$79.100 Superpullman central: $79.100

$79.100 Superpullman: $67.800

$67.800 1er Pullman central: $56.500

$56.500 1er Pullman lateral / vista parcial: $56.500

$56.500 2do Pullman central: $56.500

$56.500 2do Pullman lateral / vista parcial: $45.200

Además, los clientes que abonen con Visa o Mastercard de BBVA pueden acceder a 3 cuotas.

Cómo será “Un día de verano”

El nuevo espectáculo propone un recorrido por la obra de Zoe Gotusso y combinará las canciones de DETALLES, su más reciente álbum de estudio, con algunos de los temas que se convirtieron en clásicos de su carrera.

La puesta en escena fue diseñada por la propia artista junto a Luciana Acuña, responsable de la dirección artística. La propuesta busca profundizar el costado íntimo y emocional que caracteriza a Gotusso, pero desde un formato renovado.

El show llega después de un 2025 especialmente importante para la cantante. Durante ese año realizó 18 funciones agotadas en el Teatro Margarita Xirgu con Pequeños Conciertos, un ciclo que combinó música y teatralidad y que reforzó su vínculo con el público.

Ahora, Un día de verano busca cerrar ese recorrido con una propuesta de mayor escala, pero sin abandonar la sensibilidad que atraviesa canciones como Ganas, Desnuda, María y Lara.