Tras agotar la fecha del 1 de octubre en el C Art Media, Nonpalidece adelantó que sumará nuevos shows en su gira aniversario por ciudades de todo el país. Se trata de una celebración por los 30 años de carrera.

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Nonpalidece celebra sus 30 años: cuándo toca

Creada a mediados de los 90 en Tigre, Buenos Aires, la banda logró construir durante tres décadas una historia atravesada por canciones, escenarios y viajes, que la llevó a recorrer Argentina, distintos países de Latinoamérica y también Jamaica, la cuna del reggae.

Ahora, el largo camino se transforma en una gira aniversario bajo el concepto “30 años, 30 canciones y entradas a $30.000”, con una serie de shows que repasarán distintas etapas de la trayectoria de la banda y llevarán su show a nuevos escenarios.

Las entradas para Nonpalidece en el C Art Media están agotadas, pero anunciaron nuevas fechas

Las entradas se pueden adquirir a ese precio promocional en los sitios oficiales de venta, depende del show al que quieras asistir, pero se pueden encontrar en el siguiente enlace. Además de la fecha agotada para octubre en el C Art Media, la banda confirmó shows para el 31 de octubre en Quilmes, el 24 de octubre en Tigre y el 13 de noviembre en Mendoza. Todavía hay más fechas por confirmarse.

Cuáles son los próximos shows de Nonpalidece: las fechas confirmadas