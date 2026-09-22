Entradas para XLOV en Argentina 2026: precios y fecha de cuándo tocan en el C Art Media

Una nueva ola de k-pop llega a Argentina con propuestas que reinventan el panorama del pop global y trascienden las normas tradicionales para hablar directamente de identidad. En este escenario, XLOV, la primera agrupación genderless (sin género) del mundo en pisar suelo argentino, se prepara para realizar su esperado debut local. El fenómeno surcoreano llega en un momento de plena expansión de la música asiática en la región, prometiendo un show disruptivo que combina performance, vanguardia e identidad.

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El rasgo distintivo de la agrupación está en el concepto “sin género”, el cual se manifiesta en la decisión artística de erradicar las etiquetas tradicionales entre masculinidad y feminidad.

Detalles del show: fecha, lugar y entradas

La cita con el público argentino se concretará el próximo 25 de noviembre en C Art Media, el espacio emblemático de la Ciudad de Buenos Aires. La presentación se enmarca dentro de su primera gira por Latinoamérica, la cual incluye también fechas confirmadas en México, Perú y Chile. Ante la alta expectativa generada en la comunidad local, los tickets para esta función se comercializan exclusivamente a través de la plataforma Passline.

Las entradas están ya a la venta, a precios entre 100,000 y 200,000 pesos argentinos. Según la localidad que se prefiera. Las experiencias VIP que también estuvieron a la venta, a precios más altos, ya se encuentran agotadas.

XLOV se presenta en el C Art Media. (Crédito de imagen: Leb Entertainment)

¿Quiénes son XLOV, de dónde vienen y qué géneros tocan?

Detrás de XLOV se encuentra un proyecto multinacional compuesto por Wumuti (China), Rui (Taiwán), Hyun (Corea del Sur) y Haru (Japón). Liderados por Wumuti (productor del grupo y ex participante del programa Boys Planet), el cuarteto fue formado bajo el sello 257 Entertainment y es gestionado por WM Entertainment. La banda debutó oficialmente en enero de 2025 con el sencillo I'mma Be, abriendo un camino caracterizado por ritmos pop modernos, coreografías con movimientos de vogue y una potente estética visual.

XLOV no es una boy band ni una girl band, sino un conjunto neutro. En sus composiciones, las canciones evitan el uso de pronombres para abordar el amor, la vulnerabilidad y la superación, permitiendo que cualquier persona conecte con el mensaje.

El propio nombre del grupo sintetiza esta visión: la “X” representa lo desconocido e infinito, mientras que “LOV” alude a un amor incompleto que adquiere sentido en el vínculo con sus seguidores. Tras agotar entradas en su reciente gira por el Reino Unido, Francia y Rumania, la llegada de XLOV junto a su comunidad de fans EVOL promete marcar un hito dentro de la escena musical argentina.