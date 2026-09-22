Cuánto cobraba Lali Espósito con Cris Morena en su adolescencia: "Me parecía loco"

La carrera de Lali Espósito tiene sus cimientos en las tiras de Cris Morena de principios de los 2000, ya que su desembarco profesional se dio en 2003 en Rincon de Luz. La artista recordó aquellos años y reveló cómo vivió el cambio económico que su trabajo significó para toda su familia, con tan solo 11 años.

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El primer proyecto de Cris Morena en el que participó Lali fue Rincón de Luz, pero luego la creadora le dio personajes cada vez más destacados a la actriz: los más recordados son Robertita de Floricienta y Mar de Casi Ángeles. "Yo, por supuesto, ganaba el mínimo de actores en ese momento, que no me acuerdo cuánto era. Estamos hablando de otra Argentina. Tenía un contrato y cobraba por eso el mínimo de contratación", comenzó la artista.

Aún así, la voz de Disciplina y Fanático indicó que ese mínimo era más que lo que ganaban muchos adultos: "Yo con el tiempo entendí que a veces ganaba más que mis viejos. Mis viejos me dijeron: ‘Che, queremos que sepas que esto que vos ves, que ahora pudimos comprar, o que este verano nos pudimos ir todos a Miramar, es en gran parte porque vos estás aportando a esto’".

Rincón de Luz.

"Me parecía loco. Yo trabajo, hago algo que me gusta, que está re bueno y de pronto pudimos comprar lo que se rompió de la cocina. No es solo para mí, es para que los que me rodean y para que lo que me rodea también esté bien, si yo tengo esa posibilidad", reflexionó la cantante. Asimismo, Lali destacó las experiencias inéditas que le abrió la actuación: "Ganaba cosas increíbles. Me subí a un avión por primera vez para ir a trabajar a los once años. Imaginate cómo estaba, no podía creerlo. Encontré una profesión, un oficio".

Lali en Floricienta.

Lali Espósito bancó a los excombatientes de Malvinas

La cantante y actriz se refirió al sentido político y simbólico detrás de su remera con la insignia "Las Malvinas son argentinas", al destacar su condición de ciudadana argentina y el compromiso de aprovechar la visibilidad que le otorga su rol público. En ese marco, calificó la causa de las Islas Malvinas como un hito transversal en la memoria colectiva del país: "Yo soy argentina y me gusta utilizar los espacios que puedo ocupar como artista. Es un tema muy importante en la historia Argentina y lo ha sido generación tras generación. Es un asunto muy difícil y muy profundo y a veces pequeños gestos que pueden parecer un poco boludos pueden generar sensación de empatía y de acompañamiento a otros argentinos que nos están mirando a nosotros".